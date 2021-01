Amori in corsa/ Su Canale 5 il film con Mandy Moore (oggi, 6 gennaio 2021)

Amori in corsa va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 6 gennaio, alle 13:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2004 grazie ad una co-produzione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America realizzata dalla Warner Bros che si è occupata anche della distribuzione nelle sale cinematografiche. La regia del film è stata curata da Andy Cadiff con il soggetto e la sceneggiatura scritti da Derek Guiley e David Schneiderman, il montaggio è stato eseguito da John Gregory, le musiche della colonna sonora sono state composte da Christian Henson mentre la scenografia è frutto del lavoro di Martin Childs. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Mandy Moore, Matthew Goode, Stark Sands, Annabella Sciorra, Martin Hancock e Joseph Long.

Amori in corsa, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Amori in corsa. Anna è la figlia del Presidente degli Stati Uniti d’America. Se da un lato questo status familiare le permette di avere molti vantaggi soprattutto dal punto di vista economico, dall’altro risulta un ingombrante fardello da portare avanti che non le permette di avere una vita serena e tranquilla come gli altri ragazzi della sua stessa età. Questa situazione ha delle ripercussioni piuttosto importanti per quanto riguarda la vita sentimentale e quelli che sono i classici impegni di questa età. Stanca di essere sempre tenuta sotto controllo da guardie del corpo durante una visita di natura politica nella città di Praga, decide di mettere in essere una vera e propria fuga insieme alla sua amica del cuore Gabrielle. Il loro intento è quello di scappare e di prendere il primo treno utile per raggiungere la città di Berlino ed assistere ad un bellissimo concerto. Tuttavia, le guardie del corpo del presidente hanno già scoperto le intenzioni della ragazza per cui vengono inviate presso la stazione in maniera tale da fermare Anna e la sua amica.

Alla stazione la figlia del Presidente conosce un giovane americano di nome Ben al quale chiede supporto per poter raggiungere la capitale tedesca, ma i due e una serie di situazioni tragicomiche si ritroveranno a prendere il treno sbagliato ed in particolare si dirigeranno alla volta dell’Italia e della romantica Venezia. In questa situazione finalmente la ragazza avrà modo di vivere un’esperienza lontano dalle tante esigenze politiche di suo padre e soprattutto dagli occhi indiscreti delle sue guardie del corpo. Poco alla volta la ragazza si innamorerà del suo compagno di avventura, ma tra di loro ci saranno diversi screzi soprattutto in virtù dell’esagerato rispetto che Ben ha nei confronti della figlia del Presidente in quanto tale. Nonostante tutti questi screzi, alla fine tra i due ma ci sarà un bellissimo rapporto d’amore che potrà essere coltivato anche durante il loro viaggio in Italia dove troveranno tante persone fantastiche che li ospiteranno senza alcun genere di problema offrendo loro amore e generosità.



