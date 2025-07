Alessandra Amoroso continua a infiammare i fan con il suo tour, nonostante la gravidanza. Ma sulla cantante arrivano delle critiche

Alessandra Amoroso, la celebre cantante salentina, sta vivendo un momento speciale della sua vita, combinando la carriera con l’attesa di un nuovo capitolo della sua esistenza. Nonostante la gravidanza, la cantante non si ferma e continua il suo tour. Ma, sul punto, non mancano le polemiche.

In un’intervista recente, Alessandra ha dichiarato con un sorriso: «Mi si sono ingrossate anche le corde vocali». Una battuta che non nasconde una verità: la gravidanza sta modificando, in modo positivo, alcune caratteristiche del suo corpo, compresa la sua voce. Il cambiamento fisico non le impedisce però di salire sul palco con la stessa energia che ha sempre avuto, anzi, pare che la sua voce, seppur cambiata, abbia acquisito nuove sfumature e una forza diversa.

Il tour di Alessandra Amoroso, che sta toccando diverse città italiane, è un evento atteso dai suoi fan, che sono felici di vederla continuare a cantare con passione e dedizione. Nonostante il pancione, la cantante riesce a portare avanti le sue performance, con un’energia che incanta il pubblico e che dimostra quanto l’amore per la musica sia più forte di ogni difficoltà. Alessandra ha parlato anche dell’esperienza della gravidanza, che sta vivendo con grande serenità e consapevolezza.

Alessandra Amoroso in tour con tacchi e pancione: c’è chi critica

Un tour che, dunque, non è solo una prova musicale, ma anche un viaggio personale e emozionale per Alessandra Amoroso, che in ogni tappa porta con sé il pancione e la sua voglia di condividere con i fan le emozioni di questo periodo così speciale. Il suo ritorno sulla scena musicale, con un sound maturo e ricco di nuove sfumature, promette di regalare emozioni forti a chi la segue da sempre.

Non mancano, tuttavia, le polemiche e le critiche a questa scelta. Tramite il proprio profilo TikTok, rispondendo a una followers, la dottoressa Carolina Sellitto specialista in Microbiologia e Virologia, dottoressa in Patologia Cellulare e Molecolare, che da sempre pubblica molti contenuti sui social, ha criticato la scelta della cantante. “Io metterei le scarpe da ginnastica, un sandalo rasoterra”. Anche rispetto al messaggio che Alessandra vuole mandare – e cioè che la donna è sensuale anche quando è in gravidanza – la dottoressa è netta: “Ridurre al minimo i rischi per il bambino e per me stessa”. Infine, il messaggio: “Cercare di capire cosa desidera tuo figlio, che non vuole fare il trampoliere, vuole stare in santa pace”.

Al netto delle polemiche, comunque, quello di Alessandra Amoroso è un percorso che conferma ancora una volta il grande talento e la determinazione della cantante salentina, pronta a vivere la sua nuova avventura con lo stesso spirito che l’ha sempre contraddistinta.