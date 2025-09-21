Chi è Amos Bocelli, il figlio del celebre tenore Andrea Bocelli: il classe 1995 ha intrapreso una strada diversa dal padre e da suo fratello ma...

Forse non tutti sanno che Amos Bocelli, figlio di Andrea Bocelli ed Enrica Cenzatti, ha intrapreso una strada completamente diversa da quella del padre o di suo fratello Matteo. Benché cresciuto in un contesto prettamente musicale ed artistico, Amos ha imboccato un percorso differente, concentrandosi sull’ingegneria. Classe 1995, è molto legato al mondo della musica ma non hai mai sentito la vocazione o il desiderio di trasformarla in una professione.

Nel 2018, infatti, si è laureato con il massimo dei voti in Ingegneria Aerospaziale all’Università degli Studi di Pisa. Ha poi proseguito gli studi con un master in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale e attualmente è impegnatissimo con il lavoro. Quest’estate, tuttavia, il suo nome è finito sui giornali per un malore che ha spaventato un po’ tutti quanti in famiglia e preoccupato i fan della famiglia Bocelli.

Amos Bocelli, la paura per il malore e la vita sentimentale avvolta nel mistero

Il figlio del tenore, dopo aver mangiato un panino in un chiosco in Sardegna, ha accusato un fortissimo malore, con dolori all’addome, nausea e altri sintomi. Così è finito di corsa al pronto soccorso, dove ha trascorso alcune ore per i controlli necessari. Fortunatamente la diagnosi non è stata preoccupante, ma lo spavento ha coinvolto tutto la famiglia.

Ad assisterlo e supportarlo, ovviamente, erano presenti anche i suoi cari, in primis papà Andrea Bocelli che è entrato con lui in ospedale la notte del 10 agosto. Uno spiacevole episodio che ha dato di che parlare ai giornali, tendenzialmente più interessati a carpire gli aspetti legati ala vita privata di Amos. A tal proposito, non sappiamo se nella vita di Amos Bocelli ci sia una fidanzata o meno. Il ragazzo infatti è molto abbottonato sulla sfera sentimentale e non ha mai fatto trapelare indizi.

