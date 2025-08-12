Amos Bocelli, il figlio di Andrea Bocelli in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare: come sta il primogenito del cantante

Sono state ore di grande preoccupazione per Andrea Bocelli e la sua famiglia: il figlio primogenito, Amos Bocelli, è finito in ospedale dopo aver mangiato un panino in un chiosco a Porto Cervo, come raccontato da La Nuova Sardegna. Nelle ore successive al pasto, avrebbe accusato forti dolori addominali seguiti da nausea, il che avrebbe allarmato l’uomo, causandone la corsa immediata in ospedale.

“Segnali preoccupanti hanno fatto temere una possibile intossicazione alimentare”, ha fatto sapere la fonte, secondo la quale Amos Bocelli è stato dunque portato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Al suo fianco c’era proprio papà Andrea, a quanto pare rimasto in attesa di notizie sulle condizioni di salute di suo figlio per ore, durante le quali “ha scambiato qualche battuta e chiacchierato con i sanitari e con le altre persone che stavano aspettando come lui, in attesa che i controlli chiarissero il quadro”, ha raccontato la fonte.

Amos Bocelli in ospedale: come sta il figlio di Andrea Bocelli

La preoccupazione per Amos Bocelli è stata inizialmente tanta proprio per le notizie degli ultimi giorni sulle intossicazioni da botulino, nate proprio da pasti consumati presso chioschetti. Notizie che hanno creato un questi giorni una vera e propria psicosi, che ha dunque colpito anche Bocelli. Ma cos’è successo davvero ad Amos e come sta oggi?

Per fortuna, nulla di grave per il figlio maggiore di Andrea Bocelli, né tantomeno legato al botulino. “Nessun collegamento con casi più gravi, nessun allarme sanitario”, ha fatto sapere la fonte, parlando di un episodio fastidiosi risoltosi in poche ore. solo un episodio fastidioso, che si è risolto nel giro di poche ore”. Padre e figlio hanno quindi lasciato l’ospedale poco tempo dopo.

