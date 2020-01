Amrabat al Napoli?/ Calciomercato: obiettivo sfumato, andrà alla Fiorentina

Amrabat al Napoli non s’ha da fare: l’ultimo giorno del calciomercato invernale porta questa sgradevole notizia ai tifosi partenopei perché è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento di Amrabat alla Fiorentina. Il club viola e l’Hellas Verona hanno chiuso l’affare a 20 milioni di euro più bonus, secondo quanto riferisce stamattina Sky Sport. L’intesa tra le società è stata trovata durante l’ultima notte di calciomercato ma non avrà effetti immediati per Amrabat, perché il centrocampista resterà per il momento al Verona e diventerà un giocatore della Fiorentina a partire dal prossimo luglio. Il presidente Rocco Commisso e il suo direttore sportivo Daniele Pradè sono riusciti a battere la concorrenza di diverse squadre che si erano interessate al marocchino, Napoli compreso, d’altro canto Amrabat aveva manifestato sin da subito la volontà di trasferirsi a Firenze.

AMRABAT AL NAPOLI? OBIETTIVO SFUMATO

Secondo le indiscrezioni che sono emerse circa l’affare Amrabat, per il giocatore è pronto un contratto da 1,5 milioni di euro più bonus a stagione, la firma arriverà già oggi ma poi il marocchino resterà all’Hellas Verona per la seconda metà della stagione, nella quale lui e tutta la squadra gialloblù di Ivan Juric stanno facendo davvero bene. Questo aveva acceso l’interesse anche del Napoli, che come è noto in queste settimane ha avuto molti contatti con il Verona, ma nel caso di Amrabat è stata la Fiorentina ad avere la meglio. Ricordiamo che Sofyan Amrabat è diventato fin dal suo arrivo un punto di riferimento per l’Hellas, tanto che ha saltato una sola partita per squalifica e per il resto ha sempre giocato, entrando dalla panchina soltanto alla prima giornata perché dalla seconda è diventato un titolare fisso.

