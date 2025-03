Sono state ore di vero e proprio panico quelle vissute dai cittadini del centro di Amsterdam, sconvolti all’improvviso da alcune urla legate ad un attacco con coltello condotto in pieno centro: immediata la reazione delle autorità che sono accorse in gran numero sulla scena dell’attacco – trattandosi peraltro della frequentatissima via dello shopping a due passi dalla centrale piazza Dam, sede del Palazzo Reale – chiudendo con un cordone il centro e dando il via ad una vera e propria caccia all’uomo; mentre attualmente risulta che l’emergenza ad Amsterdam sia rientrata e si stia progressivamente tornando alla normalità.

Partendo dal principio – e precisando che le informazioni che arrivano sono ancora frammentarie e confuse -, risulta che attorno alle ore 15:30 sia stato lanciato l’allarme sull’accoltellamento nel centro di Amsterdam: complessivamente sarebbero rimaste ferie almeno cinque persone (le cui identità e condizioni di salute per ora non sono state rese note), colpire in aree diverse del centro cittadino; mentre dopo l’intervento delle autorità un sospettato è stato immobilizzato ed arrestato, condotto prima in ospedale e poi in caserma per il dovuto interrogatorio.

Accoltellamento nel centro di Amsterdam: non si conosce ancora il movente dell’aggressore

Attualmente non si sa nulla sulle ragioni o sul movente dell’attacco con coltello nel centro di Amsterdam, anche perché – spiegano i quotidiani locali – l’uomo arrestato non sarebbe ancora stato interrogato dato che ha richiesto delle cure mediche a causa delle ferite riportate nella colluttazione con le autorità; mentre certamente nelle prossime ore verranno diramati dei comunicati ufficiali trattandosi di un attacco che ha attirato non poche attenzioni tra i cittadini e i turisti.

Complessivamente, per alcune ore il centro di Amsterdam è stato in preda ad un vero e proprio panico, tanto che alcuni negozi della via dello shopping avrebbero deciso di chiudere anticipatamente i battenti; mentre stando alle autorità l’allerta sembra essere rientrata dopo l’arresto del soggetto sospettato – tanto che piazza Dam è stata riaperta al pubblico -, con la sindaca locale Femke Halsema che segue da vicinissimo gli sviluppi della situazione.

BREAKING🔴 Ambulances are driving back and forth, police are trying to keep people at a distance while the trauma helicopter is still on Dam Square#Amsterdam pic.twitter.com/0qcwh5whM0 — MOHAMMAD AHSAN (@MOHAMMAD_AARSH) March 27, 2025

5 embert megkéseltek a Dam téren, Amszterdamban, Hollandiában, gondolom az “álprobléma” alanyai.A libsik szeretett városa ahol virágzik az elfogadás, sokszínűség.A büdössszáju nemzetáruló poloska is ezt szorgalmazza Magyarországra, mikor ébred Európa?! pic.twitter.com/tIo9jktzxB — Josef Krieger®✝🇭🇺🇩🇪🇷🇺✝ (@JosefKrieg99804) March 27, 2025