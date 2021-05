Amsterdam, un morto e quattro feriti dopo accoltellamento/ Attentato terroristico?

Gravissimo fatto di cronaca nera avvenuto nella serata di ieri in quel di Amsterdam: una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite dopo che un uomo le ha accoltellate. Le informazioni sulla vicenda sono frammentarie, ma la notizia in Italia è stata ripresa dai principali quotidiani online, a cominciare dal Corriere della Sera, che ha cercato di fornire quanti più dettagli possibili. L’accoltellamento sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 21 maggio 2021, nel quartiere De Pijp di Amsterdam. Delle cinque persone accoltellate, una è morta sul colpo a causa delle gravissime ferite ricevute, mentre le altre quattro sono state portate in ospedale, anche se le loro condizioni non sono nate.

In seguito la polizia ha arrestato un ragazzo di 29 anni originario di Amstelveen, un comune situato nei pressi di Amsterdam: l’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine subito dopo i fatti ma per ora il movente dell’attacco resta sconosciuto, quindi non è chiaro se si sia trattato di una rissa scatenata da qualche motivo o se invece sia stato un attentato di matrice terroristica. A riguardo comunque la polizia ha fatto sapere via Twitter che le vittime sono state “accoltellate individualmente nelle immediate vicinanze di Ferdinand Bolstraat”.

AMSTERDAM, UNA PERSONA MORTA DOPO ACCOLTELLAMENTO: POLIZIA AL LAVORO

Più tardi è stato emesso un comunicato in cui è stato fatto sapere che: “La squadra investigativa guidata dal Pubblico Ministero mantiene aperte tutte le opzioni, ma non ha indicazioni dirette che ci sia un movente terroristico”. La segnalazione agli agente è giunta attorno alle ore 23:00 di ieri, e la polizia è quasi certa che il 29enne arrestato abbia agito in maniera solitaria. Massiccio il dispiegamento di forze dell’ordine nella zona dell’accoltellamento una volta chiamati i soccorsi, e le autorità cittadine hanno vietato i tram e la metropolitana, evitando le fermate nel quartiere De Pijp. “Abbiamo arrestato un sospettato – ha aggiunto Marike Stor, portavoce della polizia di Amsterdam – stiamo indagando su cosa sia successo esattamente e perché”.

