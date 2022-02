Amsterdam, uomo armato in Apple Store prende un ostaggio/ Video: sentiti spari

Un uomo armato si è chiuso in un negozio ad Amsterdam con un ostaggio. L’allarme è scattato alle ore 17:40 di oggi, quando è entrato in un Apple Store. Il rapinatore, che dalle immagini che circolano già sui social indossa un passamontagna, si è avvicinato alle porte del negozio, dall’interno, e poi ha lanciato minacce muovendo la pistola in mano e tenendo con sé un ostaggio. Le unità speciali della polizia olandese si sono precipitate fuori dal negozio, inviate nella piazza centrale di Amsterdam. La conferma è arrivata anche dalle forze di sicurezza.

Poi la polizia di Amsterdam ha pubblicato un tweet: «C’è una persona con un’arma da fuoco nel negozio. Le forze di polizia sono lì con molte unità e unità specializzate sulla scena per tenere la situazione sotto controllo». Stando a quanto riportato dall’agenzia olandese Bno News, la polizia è stata chiamata per una possibile rapina in un Apple Store a Leidseplein, piazza che si trova nel centro della capitale olandese.

RAPINA CON OSTAGGIO AD AMSTERDAM

C’è anche il racconto di un testimone oculare, citato dal quotidiano Het Parool, secondo cui intorno alle 18 due persone sono uscite dall’Apple Store. Poi quando hanno visto la polizia, uno di loro ha preso una persona sotto il braccio puntandogli una pistola alla testa. Quindi, questa persona è stata presa in ostaggio. Ci sono altri testimoni che hanno detto all’emittente televisiva locale AT5 di aver udito dei colpi di pistola poco dopo che l’uomo armato è entrato nel negozio.

Inoltre, c’è un video condiviso sui social che mostra una persona tenuta sotto tiro dietro una delle finestre. A causa dell’allarme scattato nel centro di Amsterdam, sul posto sono accorsi anche molti servizi di emergenza, come la polizia armata, lo Special Intervention Service (DSI) e gli artificieri. Al loro arrivo gli edifici della zona sono stati evacuati e messi in lockdown. L’auspicio è che l’allarme rientri senza gravi conseguenze.

