Amuchina gel contro Coronavirus/ Fai-da-te e sciacallaggio: Amazon e eBay nel mirino

La preoccupazione in Italia per il Coronavirus è ormai dilagante da giorni e il timore di un possibile contagio si sta poco alla volta trasformando in vera e propria psicosi. Tra le soluzioni adoperate da molti ci sono gli igienizzanti per le mani, tra cui l’Amuchina, usati per difendersi dal Coronavirus. Ma quanto sono efficaci? Secondo quanto spiegato da Altroconsumo, molto importante contro la diffusione del virus è la concentrazione di alcol nel prodotto e la sua densità. In generale si definiscono efficaci prodotti con una percentuale di alcol tra il 60 ed il 95%, come ad esempio Amuchina gel xgerm. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per essere considerati efficaci i prodotti gel dovrebbero contenere almeno l’80% di etanolo o il 75% di isopro-panolo. La caccia all’ultima confezione di Amuchina ha preso il sopravvento e mentre nei tradizionali supermercati è diventato ormai impossibile trovarne, resta la soluzione dell’acquisto online attraverso sito finora considerati sempre affidabili sotto questo punto di vista, tra cui Amazon e eBay ma che proprio in questi giorni di panico da Coronavirus si sono trasformati in luoghi di sciacallaggio.

AMUCHINA CONTRO CORONAVIRUS: SCIACALLAGGIO ONLINE

Non di rado molti consumatori si sono imbattuti in flaconi di Amuchina gel venduti sulle celebri piattaforme di e-commerce, a prezzi stellari. Se, infatti, solitamente il flacone da 80 ml è possibile trovarlo al costo di 3-4 euro, in questi ultimi giorni online gli stessi vengono venduti 10 volte il prezzo iniziale, a 30 euro, oppure anche oltre 100 euro se si parla di confezioni da quattro flaconi. Fortunatamente dopo diverse ore in cui su Amazon sono stati presenti prodotti a prezzi folli messi in vendita da venditori autonomi, dopo le segnalazioni del caso ora non risultano più disponibili. La piattaforma di Jeff Bezos, come scrive Esquire.com, ha fatto sapere di essersi attivata: “monitoriamo attivamente il nostro store e rimuoviamo le offerte che violano le nostre regole”. Su eBay, invece, la situazione sembra peggiore dal momento che non ci sarebbero state contromisure ai prezzi folli. E così si passa da una singola confezione di Amuchina a 30 euro, oppure a 10 euro più ulteriori 10 euro per le spese di spedizione. Infine, alla luce dei prezzi, c’è chi si affida al fai-da-te con vere e proprie ricette online su come realizzare un’Amuchina “artigianale” ma in qualche modo efficace come igienizzante e scaccia-panico.

