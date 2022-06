Ana de Armas, chi è la Marilyn Monroe del teaser di Blonde/ Attrice cubana di 34 anni

Ana de Armas è l’attrice che interpreta Marilyn Monroe nel teaser di Blonde, il film prodotto da Andrew Dominik e basato sul romanzo bestseller di Joyce Carol Oates. La pellicola, vietata ai minori di 17 anni, reinventa in modo piuttosto audace la vita della indimenticabile diva di Hollywood: dalla instabile infanzia all’ascesa verso il successo, mescolando realtà e finzione. L’uscita su Netflix è in programma il prossimo 23 settembre 2022, ma nelle scorse ore è stato pubblicato il video promozionale che ne mostra alcune scene.

In molti, vedendolo, si sono domandati chi è la protagonista. La splendida attrice ha già infatti conquistato tutti i telespettatori che attendono di potere vedere il lungometraggio tra qualche mese. D’altronde la star cubana ha lavorato a lungo per immedesimarsi nel personaggio. “Le ambizioni di Andrew erano molto chiare fin dall’inizio: presentare una versione della vita di Marilyn Monroe attraverso i suoi obiettivi. Voleva che il mondo sperimentasse come ci si sente ad essere non solo Marilyn, ma anche Norma Jeane. Ho scoperto che quella era la versione più audace, impenitente e femminista della sua storia che avessi mai visto”, ha raccontato a Netflix Queue.

Ana de Armas, la Marilyn Monroe del teaser di Blonde: chi è l’attrice cubana

Ana de Armas, la Marilyn Monroe apparsa nel teaser di Blonde, è una attrice cubana naturalizzata spagnola di 34 anni. Ha debuttato come attrice nel 2006, appena maggiorenne, nel film spagnolo Una rosa de Francia. L’esordio è stato praticamente casuale. L’attore suo connazionale Jorge Perugorría suggerì infatti al regista di considerarla per il ruolo dopo averla incontrata mentre partecipava a una festa di compleanno con le sue figlie. Per diversi anni, in tal senso, le sono stati assegnati dei ruoli adolescenziali, come in Grosse bugie.

Il vero successo è arrivato dopo il trasferimento a Hollywood. Nel 2015 il debutto nel film thriller Knock Knock, poi Nell’ombra di un delitto e tanto altro. La svolta nella sua carriera, nel 2019, con Cena con delitto – Knives Out che le ha permesso di ottenere la prima candidatura al Golden Globe come miglior attrice in un film commedia o musicale. Adesso una nuova opportunità per mettersi in mostra.











