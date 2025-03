Chi è Ana De Armas, la presunta nuova fidanzata di Tom Cruise

Ana De Armas, attrice e modella cubana naturalizzata spagnola, è stata indicata come la presunta, nuova fidanzata di Tom Cruise. Ad alimentare il gossip è stato Tmz che venerdì scorso ha immortalato il 62enne attore e l’attrice mentre lasciavano l’eliporto di Londra dopo essere scesi dallo stesso elicottero. Nessun gesto affettuoso tra i due ma sorrisi dispensati alla stampa che li ha immortalati insieme dopo le precedenti paparazzate. Non è infatti, la prima volta che Ana De Armas e Tom Cruise vengono pizzicati insieme.

Karadec, Timothée o David: chi è il papà del figlio di Morgane?/ Anticipazioni Morgane 4 Detective Geniale

I due, infatti, erano stati pizzicati già la sera precedenti insieme e a San Valentino erano stati fotografati insieme dal Daily Mail all’uscita di un ristorante di Soho, sempre a Londra. Per tre volte, dunque, i due attori sono stati pizzicati insieme, ma cosa c’è realmente tra loro?

Ana De Armas e Tom Cruise: la verità sul loro rapporto

Nonostante siano stati più volte pizzicati insieme, Ana De Armas e Tom Cruise non si sono mai scambiati abbracci o gesti d’affetto che facciano effettivamente pensare all’esistenza di una storia d’amore. Nonostane tutto, però, le voci di gossip sono esplose e diventate virali ma a spegnerle è stato People che ha svelato come l’attrice, in realtà, sia già fidanzata.

Luca, chi è il fratello di Benedetta Tobagi/ "Mi sono sempre chiesto come avrei parlato di mio padre Walter…"

Secondo quanto fa sapere People, infatti, l’attrice sarebbe legata sarebbe legata a Manuel Anido Cuesta, figliastro del presidente cubano e pare che alla cena nel ristorante di Londra siano stati presenti anche gli agenti di Cruise e della de Armas per discutere di una futura collaborazione