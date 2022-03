Ana Duran Perez chi è la madre di Delia Duran/ “È una guerriera, coraggiosa a crescermi da sola”

Ana Duran Perez è la madre di Delia Duran: la donna, che vive in Venezuela, farà una sorpresa alla figlia nel corso della finale del Grande Fratello Vip. In occasione della puntata del 3 marzo le aveva mandato un video-messaggio, ma questa volta potrà incontrarla di persona dopo mesi di lontananza. Le due sono molto legate, anche perché sono cresciute senza una figura maschile al fianco. È anche per questo motivo che non le è mai mancato il suo sostegno: la moglie di Alex Belli è sempre stata incitata ad andare avanti nella sua avventura nel reality show e adesso a puntare alla vittoria.

Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, da parte sua, la concorrente ha in diverse occasioni tessuto le lodi della sua mamma. “È una guerriera, ha avuto il coraggio di avermi anche se mio padre non era presente”, ha detto. È anche per questo motivo che, fin da bambina, ha sempre cercato di aiutarla. Presto ha iniziato a lavorare per guadagnare qualche soldo. “Il mio sogno più grande era comprare una casa a mia madre, misi tutto il denaro da parte. Noi non avevamo una casa dove vivere, dormivamo da un parente. Volevo farlo per lei e così è andata”.

Ana Duran Perez, madre Delia Duran: chi è

Le informazioni sulla vita di Ana Duran Perez, la madre di Delia Duran, non sono moltissime: si sa che vive in Venezuela, in particolare nella città di Merida. Nonostante la figlia si sia trasferita in Italia, dove lavora e dove ha sposato Alex Belli, lei ha preferito rimanere in patria, anche se talvolta viene a trovarla. Le numerose fotografie pubblicate insieme sui social network lo dimostrano.

Molto diverso, invece, è il rapporto tra la finalista del Grande Fratello Vip ed il padre, che non ha mai voluto crescerla. “Mi ha chiamato una sola volta, quando avevo 20 anni, per dirmi che era fiero di me”, ha raccontato nelle scorse settimane la showgirl con non poco rammarico. Nonostante in passato abbia sofferto per la mancata presenza dell’uomo nella sua vita, Delia Duran non perde comunque la speranza e si augura che presto i due possano instaurare un rapporto concreto.

