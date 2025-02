Ana Laura Ribas, chi è la modella e showgirl brasiliana in Italia da giovanissima

Ana Laura Ribas è nata nel 1966 a Curitiba, in Brasile, dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della tv, lavorando già da quando aveva quindici anni in vari spot televisivi. In Italia è arrivata proprio negli anni Ottanta e il suo debutto televisivo è arrivato nel 1989 a “Bingo”, di Telemike, prendendo parte subito dopo anche a “Ok, il prezzo è giusto!”. Ha lavorato a seguire anche a “Paperissima” e dopo ancora come velina a “Striscia la notizia”, ottenendo un discreto successo tra il pubblico per tutti gli anni Novanta.

Anche negli anni Duemila per la showgirl non sono mancati i successi professionali tra vari progetti e canali: passando alla Rai, Ana Laura Ribas è diventata valletta di “Domenica In” e poi ha cominciato a prestare il suo volto ad una serie di programmi. Nel 2004 è entrata nel cast della seconda edizione de “L’Isola dei famosi”, venendo eliminata nel corso del programma, non arrivando fino alla fine del suo percorso. Sono arrivate in seguito altre partecipazioni a programmi e anche alcune esperienze radiofoniche. Nonostante la grande popolarità degli anni Duemila, intorno agli anni 2010 Ana Laura Ribas ha lasciato il mondo della tv.

Ana Laura Ribas, chi è: l’addio alla televisione e la nuova vita

Ana Laura Ribas ha lasciato la televisione negli ultimi anni, dedicandosi ad altri progetti: “Ho declinato le offerte ricevute perché il mio lavoro oggi è lontano dalla tv. Quando ho capito che questa tv non era più il mio mondo. I ruolierano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto basta” ha raccontato a Il Fatto Quotidiano qualche anno fa.

Così, Ana Laura Ribas ha scelto di abbandonare il mondo della televisione, nel quale sentiva di non avere più un ruolo definito, con delle comparse che non la rispecchiavano. Nella sua nuova vita, cominciata dopo aver detto addio al mondo della tv, nel quale torna solamente una volta ogni tanto con qualche intervista, ha aperto un’agenzia di comunicazione, sfruttando i suoi contatti, dando vita così ad un nuovo progetto, sostenuta dai suoi cari e dalle persone a lei vicina.

