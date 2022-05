Ana Maria Colun/ Ecco cosa la contraddistingue a Ti Spedisco in Convento

Ana Maria Colun, o Anuska, è la figura più vicina alla bruna Nina Pastøc Grœnbo a Ti Spedisco in Convento sia come aspetto fisico che dal punto di vista affettivo, è una veneta doc. La migliore, anzi, da come si definisce nei suoi video di Tik Tok, viene infatti da Mestre ed è forse la meno social di tutte le ragazze della seconda stagione. Poche foto su Instagram ma abbastanza esplicative da sottolineare il carattere ribelle che l’ha portata più di qualche volta a scappare di casa e a rifiutare di conseguire il diploma superiore. Lo sguardo di sfida con cui Ana si interfaccia con lo schermo e con tutti coloro che sono dietro lo stesso, pone subito le basi per comprendere come la sua personalità sia molto variegata. Poche foto ma tante sono le storie in evidenza su Instagram con le quali la giovane veneta decanta la presenza di una love story con il fidanzato Lorenzo Diana di 20 anni, conosciuto al pubblico dei social come Loco Diana, ma che nella vita reale è un giocatore dell’ Asd Cortellazzo, una squadra di calcio a 11 partecipe al Campionato di Terza Categoria FIGC in Veneto.

Ana Maria Colun e il suo lato più tenero ma non a Ti Spedisco in Convento

Tra gli account Instagram e Tik Tok di Ana Maria Colun e del suo fidanzato l’affiatamento e la complicità sono più che evidenti. Ed è proprio nei contenuti pubblicati con il giovane che Ana mostra il suo lato caratteriale più tenero e amorevole, in particolare nelle giornate di trasferta di lui in cui sono distanti. Ana non ha infatti mai negato come il suo fidanzato Lorenzo sia l’unico in grado di fornirle quella comprensione e quella sicurezza che nussuno è in grado di darle. L’altra faccia della medaglia, infatti, è un carattere a tratti introverso, burrascoso e provocatorio, aspetti che hanno fatto emergere anche nel programma la sua costante percezione nel sentirsi incompresa e inadeguata, prima a casa con cui i litigi erano all’ordine del giorno e poi in convento.

L’account TikTok di Ana Maria rappresenta pienamente la sua determinazione e la sua impassibilità nel cedere alle provocazioni, alle conoscenze di convenienza e a giudizi invidiosi che arrivano dall’esterno. È proprio grazie ai suoi video che i fan hanno dedotto come Ana si sia ritrovata a fare i conti con il ritorno di amicizie di convenienza dopo la fine del programma televisivo, tanto che la parola più ricorrente è “falsa”. Amante del twerk e della musica techno, stando agli ultimi aggiornamenti Ana dovrebbe passare a Jesolo l’estate, culla italiana delle discoteche di cui Ana è un’assidua frequentatrice, ma soprattutto città originaria del suo fidanzato Lorenzo.

