Ana Maria/ Riuscirà a sopportare le limitazioni imposte? (Ti spedisco in convento 2)

CHI È ANA MARIA CONCORRENTE TI SPEDISCO IN CONVENTO 2

Ana Maria è una bellissima ragazza di 18 anni, è infatti la più giovane tra le sei ragazze che parteciperanno alla seconda edizione di Ti Spedisco in Convento, il realty più atteso di questa stagione! La diciottenne viene da Mestre e ha tanta voglia di mettersi in gioco trasferendosi nel convento più cool di tutta Italia!

Ana Maria è sempre in fuga dalle sue responsabilità e non riesce ad accettare la realtà in cui vive, vorrebbe qualcosa di diverso. Ha abbandonato la scuola prima del diploma ed è scappata di casa a causa di continui litigi con suo padre. La giovane ha difficoltà a raggiungere degli obiettivi, non ha neanche intenzione di prendersi la patente. La sua vera sfida sarà quella di accettare e seguire le regole imposte dalle suore in convento, che cercheranno di domare il suo spirito ribelle e far riflettere la ragazza sulle sue responsabilità.

ANA MARIA HA UN FIDANZATO? È LORENZO E…

Ana Maria ha un carattere molto irriverente e aggressivo, per questo motivo ha avuto tanti problemi in famiglia. Il suo rifugio dalla realtà che la circonda è Lorenzo, il suo fidanzato, l’unico che riesce veramente a capirla e accettarla per come si presenta. Le consorelle cercheranno di lavorare sugli aspetti più oscuri del carattere di Ana Maria, avvicinandola anche a un percorso di tipo spirituale dove potrà capire meglio se stesse, ma anche le persone che la circondano. Per un intero mese dovrà seguire alla lettera le indicazioni e le regole delle consorelle, che cercheranno di correggere la sua indole ribelle, ma Ana Maria riuscirà a sopportare le limitazioni imposte?

Lo scopriremo solo godendoci le puntate della seconda stagione del reality dove le suore cercheranno di dare il loro meglio per avvicinare le sei ragazza alla spiritualità, strappandole al loro mondo di eccessi e stravaganza. Ma anche le ragazze cercheranno a loro volta di far divertire le consorelle, distraendole a volte dalla loro missione, ci divertiremo tantissimo a seguire le loro avventure! A partire dal 17 aprile 2022 potrete vedere su Real Time i nuovi episodi della serie con le sorelle della congregazione delle Figlie del Divino Zelo, che gestiscono un bellissimo convento a villa Santa Maria a Trani. Segnatevi la data e non perdetevi neanche un episodio!











