Ana Maria, Ti spedisco in convento 2/ La mancanza del fidanzato Lorenzo: resisterà?

Ana Maria, chi è la giovane protagonista di “Ti spedisco in convento 2”?

Ana Maria è la quarta concorrente a fare il suo ingresso a Villa Santa Maria nella seconda stagione di “Ti spedisco in convento”. Diciottenne di Mestre, Ana Maria non vuole prendersi nessuna responsabilità: ha lasciato la scuola prima del diploma, è scappata di casa dopo l’ennesima lite con i genitori e non vuole prendere la parente. Aggressiva e ribelle, il suo unico obiettivo è stare insieme al fidanzato Lorenzo. Quando entra nel convento, la ragazza indossa una minigonna bianca, una giacca di pelle e un colbacco nero. Ana Maria conosce le suore, mentre le altre ragazze la spiano dalla camera. La ragazza appare sconvolta e crede di sentirsi male poiché si aspettava tutt’altro ambiente. Le suore la accolgono e cercano di rincuorarla, infatti, la giovane piange disperata. Le consorelle le fanno i complimenti e le chiedono informazioni sulle sue unghie lunghe per farla sentire più a suo agio.

Ana Maria: il rapporto speciale con la nonna

Nella prima puntata di “Ti spedisco in convento 2” Ana Maria conosce le compagne e sembra rasserenarsi, ma la ragazza riceve un altro colpo quando Suor Carolina comunica alle concorrenti le regole del convento, che prevedono la sveglia alle 6 di mattina, una serie di preghiere, l’aiuto costante nelle mansioni, la messa a letto alle 22 e niente cellulari. Proprio quest’ultima regola fa arrabbiare Ana Maria: lei non accetta di non poter usare il telefono poiché questo significa non poter parlare con il fidanzato. La sera stessa, la veneziana chiama il ragazzo disperata e non pensa di riuscire a resistere un mese in questa situazione. Ana Maria cerca comunque di integrarsi nel gruppo e, insieme a Chiara, racconta di non essere più andata in chiesa dopo la morte della nonna e si commuove pensando alla persona cara che le è mancata e che l’ha cresciuta.

