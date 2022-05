Ana Maria, Ti spedisco in convento 2/ prima i gesti d’affetto, poi infrange le regole

Ana Maria rimprovera Nanda: “Vestiti subito!”

Nell’ultima puntata di Ti spedisco in convento, Ana Maria, la ragazza forse più solitaria e introversa del gruppo, è stata l’unica che al momento del pessimo comportamento della compagna Nanda, l’ha ripresa. Dopo che Nanda si è spogliata davanti alle suore per protestare contro la richiesta di provare ad avere un abbigliamento più semplice, Ana Maria le ha detto davanti a tutti: “Mettiti qualcosa addosso subito per favore, il tuo pensiero è giusto però lo hai espresso in un modo in cui passi dalla parte del torto”, frase a cui Nanda aveva risposto solo: “Siete tutti cattivi qui dentro”.

Gaetano Badalamenti, chi è?/ Ritenuto il mandante dell'omicidio di Peppino Impastato

Ad un certo punto, prima che la compagna abbandonasse il programma, Ana Maria aveva azzardato un’ipotesi sul suo conto, affermando: “Secondo me lei sapeva già dall’inizio, da quando è arrivata, quello che voleva fare, non è una cosa che è successa sul momento, sembra un po’ una finzione tutto. Anche se dice che va tutto bene non va tutto bene, si deve essere maturi per riconoscere questo, io sono la prima a riconoscere che ho mille problemi”.

Michelle Hunziker: "Setta mi allontanò dalla famiglia"/ "Maga Clelia mi diceva che…"

Ana Maria, d’amore e d’accordo, poi all’improvviso va contro le regole

Dopo l’uscita di Nanda, sia Ana Maria che le altre ragazze sembrano avvicinarsi di più alle suore, Ana Maria afferma: “Mi è dispiaciuto proprio vedere suor Patrizia così rattristata, non se lo aspettavano, son carine, ci guardano con così tanto amore, ho fatto un disegno per loro perché ho pensato avessero un po’ bisogno del nostro affetto”. Quando tutto sembrava andare per il meglio però, lei infrange le regole, in particolare quella del silenzio. La sera, dopo una certa ora, le ragazze non possono usare il cellulare, lei però decide di fregarsene e utilizzarlo lo stesso.

Roberto Saviano/ “Il coraggio è sempre una scelta: con Giovanni Falcone…”

Il mattino dopo una delle suore chiede spiegazioni, lei conferma di aver infranto la regola ma dice anche che non le interessa poiché vuole pensare solo a se stessa. Sia chiara che Beatrice si arrabbiano molto con lei ma qualsiasi discussione sembra essere inutile. Sulla sua situazione attuale Ana Maria dichiara: “Per me esiste me, Nina e basta. Non mi interessa di nessun altro, non mi sento bene”. Le suore decidono di separare Nina e Beatrice dal gruppo per alcuni giorni e Ana Maria la prende molto male, tanto che nelle prossime puntate avrà accese discussioni con le suore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA