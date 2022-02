Ana Mena, caso di plagio a Sanremo 2022?/ “Suo brano è uguale ad Amandoti”

C’è il primo possibile “caso di plagio” al Festival di Sanremo 2022, ormai un must che accompagna ogni edizione della kermesse musicale più seguita dell’anno. A finire sotto accusa da parte degli utenti social è la cantante spagnola Ana Mena, che ieri, in occasione della prima serata dello show, si è esibita con Duecentomila ore, canzone scritta da Rocco Hunt. L’esordio della giovane artista iberica non è piaciuto a tutti, e soprattutto a chi ha notato una certa somiglianza con un brano di Gianna Nannini.

ANA MENA CHI È CANZONE "DUECENTOMILA ORE"/ Sanremo 2022: Il folk si unisce alla dance

Il riferimento (più in basso i due video per il confronto), è precisamente ad “Amandoti”, brano scritto da Giovanni Lindo Ferretti, che ha fatto la storia della musica italiana, essendo molto conosciuto e amato. La similitudine, come scrive Fanpage, non è stata notata da un gruppo sparuto di naviganti, ma sarebbero stati molti coloro che hanno notato la somiglianza fra i due brani, soprattutto per quanto riguarda la parte musicale. Anche nel testo è stato inoltre trovato un certo risconto, in particolare nella parte in cui Ana Mena canta “Amarsi un’ora prima e dopo lasciarsi andar”.

"DUECENTOMILA ORE", TESTO CANZONE ANA MENA / Sanremo 2022: un amore tradito

BRANO DI ANA MENA UGUALE AD UNO DI GIANNA NANNINI: ECCO I COMMENTI SUI SOCIAL

“Ecco Ana Mena ha cantato la versione remix di Amandoti”, ha scritto un utente su Twitter, mentre un altro aggiunge: “Solo a me la canzone di Ana Mena ricorda ‘vagamente’ Amandoti di Gianna Nannini? Chiedo”. E ancora: “Ana Mena ha detto: ‘Amandoti’ dei CCCP col retrogusto del Mojito servito in balera”, ma anche: “Ana Mena è un mix tra ‘Matrimone napulitane’ e ‘Amandoti'” e “Ma la canzone di Ana Mena non è uguale a Amandoti di Gianna Nannini? Soprattutto sul finale!!”.

Perché Ana Mena in gara a Sanremo 2022/ Una cantante straniera può partecipare...

Sicuramente non si tratta di un caso di plagio, che sarebbe clamoroso, ma in effetti la somiglianza c’è, ma come detto in apertura, siamo di fronte ad una querelle che ogni anno si ripresenta, così come ad esempio accaduto l’anno scorso con “Musica leggerissima” di Colapesce Dimartino. In ogni caso, vi lasciamo qui sotto ai due video, a voi il commento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA