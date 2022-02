Ana Mena: chi è, fidanzato e carriera/ “Brahim Diaz? Fake news, sono single”

Fidanzato Ana Mena? Smentisce la relazione con Brahim Diaz

Ana Mena è per la prima volta ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“. Recentemente la cantante ha smentito di essere fidanzata con il calciatore del Milan, Brahim Diaz. I due erano stato pizzicati tempo fa assieme in aeroporto ma poche settimana fa, a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai Uno, è arrivato la smentita. L’irrequieta Serena Bortone ha chiesto ad Ana Mena qualcosa di più della sua vita privata: “Salutaci il tuo fidanzato, che gioca in Italia a Milano… giusto, il Milan?“. La risposta dell’interprete ha però spiazzato: “No, no, io non ho fidanzato. Sono single”. Imbarazzo e curiosità: “E allora dobbiamo trovarlo il fidanzato. Scusami sulle tue bio però c’è scritta questa cosa, dico hanno sbagliato?”, ha contro replicato Serena Bortone. “Sono fake news, sono single!“, ha assicurato la cantante, che ha poi aggiunto di volere un ragazzo divertente e intelligente.

Perchè hanno litigato Ana Mena e Francesco Monte?/ Lui fuori da Sanremo e male a San Marino, lei lo sfotte...

Chi è Ana Mena? Dagli esordi alle hit estive

Ana Mena Rojas è una giovane cantante spagnola nata a Estepona il 25 febbraio 1997 sotto il segno zodiacale dei pesci. È alta 163 centimetri e pesa all’incirca 53 kg. Ha capelli biondi, lunghi e fluenti, e occhi color nocciola. La pelle è ambrata, effetto sunkissed tutto l’anno e non sembra avere tatuaggi, almeno evidenti. Ana Mena inizia ad avere un discreto successo partecipando a “Veo Veo Awards”, competizione da cui è uscita vincitrice. L’anno dopo pubblica il suo primo singolo “Esta es mi illusiòn” ma è solo nel 2009, grazie alla miniserie tv Marisol, che è diventata particolarmente famosa. Oltre a una serie di pezzi musicali suoi e altri in collaborazione, in Italia è diventata particolarmente conosciuta nel 2018 con “D’estate non vale”, brano estivo in cui ha cantato con Fred De Palma. Il successo è stato tale che l’anno dopo i due hanno proposto una nuova hit “Una volta ancora”.

LEGGI ANCHE:

Ana Mena "Duecentomila ore"/ Significato canzone di Sanremo 2022 e andamento in classificaAna Mena sfotte Francesco Monte: "Sto volando"/ La "vendetta" diventa virale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA