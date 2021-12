“Ana Mena è non italiana” polemica a Sanremo 2022, il web si spacca/ Lei si consola col fidanzato Brahim Diaz

Forse non tutti sanno che Ana Mena è fidanzata con il celebre calciatore del Milan Brahim Diaz, due anni più giovane di lei. I due, nonostante la forte visibilità mediatica, hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria relazione, mantenendola al riparo dalle voci del gossip. Addirittura, durante la collaborazione tra Ana Mena e Fred de Palma, si era parlato a lungo di un presunto flirt tra i due artisti, puntualmente smentito dai diretti interessati.

In diverse interviste, infatti, entrambi hanno confermato di essere semplicemente ottimi amici. In passato, tuttavia, la cantante spagnola aveva avuto un flirt con il ballerino Ivan Villa. Della sua storia d’amore con Brahim Diaz, invece, si sa poco o nulla, proprio per scelta della coppia, che a quanto pare preferisce restare alla larga dalle luci dei riflettori. Almeno per quanto riguarda la loro storia d’amore.

Ana Mena sotto attacco per Sanremo, le polemiche non si placano

La partecipazione di Ana Mena al prossimo Festival di Sanremo ha destato un certo scalpore sui social. Probabilmente perché la cantante è di nazionalità spagnola e la sua carta di identità, quindi, striderebbe con lo spirito “nazionalista” della kermesse. annuncio dei 22 cantanti in gara al prossimo festival di Sanremo ha scatenato le polemiche. A finire al centro dell’attenzione è Ana Mena. Non appena il direttore artistico Amadeus ha annunciato i concorrenti in gara, sul web si è sollevato un vero e proprio polverone sulla partecipazione della soubrette spagnola.

Commenti negativi, tweet e tanta rabbia ingiustificata nei confronti della giovane artista: “Ma Ana Mena a quale titolo prende parte al Festival della Canzone Italiana?”, “Ma Ana Mena a Sanremo perché? Non era il festival della canzone italiana?”, “Ana Mena non è italiana, è spagnola, ma Amadeus lo sa?”, “Ma perché Ana Mena? Per carità bravissima, ma non è italiana”. Insomma, in molti, evidentemente, non l’hanno presa affatto bene.



