Ana Mena e Rocco Hunt, cover “Medley”/ Il mondo di Jimmy Fontana, Figli delle stelle e Se mi lasci non vale

ANA MENA, COVER: QUALE “MEDLEY” A SANREMO 2022?

Rocco Hunt affiancherà Ana Mena nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2022, con un medley che andrà a restituire al pubblico televisivo uno dei sodalizi più vincenti delle ultime estati italiane. I due artisti, infatti, si conoscono bene e hanno raggiunto il successo insieme con le hit “A un passo dalla luna” e “Un bacio all’improvviso”. Il loro sodalizio musicale si è tradotto anche in un rapporto di profonda stima e amicizia lontano dai riflettori, di cui i due hanno spesso e volentieri parlato davanti ai microfoni dei giornalisti.

Questa sera il duo Ana Mena e Rocco Hunt canterà un medley delle seguenti canzoni “Il mondo” di Jimmy Fontana, “Figli delle stelle” di Alan Sorrenti e poi chiuderanno con “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias.

ANA MENA: DAL DEBUTTO IN ITALIA ALL’ARISTON

Ana Mena, dal canto suo, è uno dei profili indubbiamente più interessanti della musica contemporanea. Si è fatta conoscere al pubblico italiano nell’estate 2018, collaborando con il rapper Fred De Palma nel singolo “D’estate non vale” (doppio disco di platino). Visto il trionfo dell’anno precedente, anche nel 2019 Ana Mena e Fred De Palma hanno cantato assieme e il loro singolo “Una volta ancora” ha raggiunto in un anno oltre 100 milioni di ascolti su Spotify e 185 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre a 9 dischi di platino.

Al Festival di Sanremo 2022 Ana Mena ha debuttato in qualità di ospite nel 2020, duettando con il cantante Riki Marcuzzo nel brano “L’edera”. Quello stesso anno, incide “A un passo dalla Luna” insieme a Rocco Hunt e dodici mesi più tardi è la volta di “Un bacio all’improvviso”. “Rocco è una persona molto genuina e umile– ha affermato Ana su ‘Billboard’ -. Questa è una cosa che ho notato subito e mi ha fatto capire quanto siamo simili. Entrambi veniamo dal sud del nostro Paese, siamo calorosi e teniamo molto agli affetti. Poi, non penso ci sia bisogno che lo dica io, ma è un ragazzo pieno di talento”.

ROCCO HUNT: “IL SEGRETO DEL SUCCESSO…”

Rocco Hunt è pronto a duettare con Ana Mena sul palco di Sanremo 2022 e ha spiegato ai colleghi di “Billboard” che “tutti quanti i rapper in Italia dicono ‘Io sono il king di quello o quell’altro’, ma io non sono il king nemmeno a casa mia, perché comandano mia moglie e mio figlio. Scherzi a parte, ci abbiamo messo tanto a far accettare il reggaeton qui in Italia. Quando abbiamo fatto Roma-Bangkok, che è stato il primo esperimento di canzone latineggiante, è stata una sfida, perché in Italia c’erano rap o pop, fine. Adesso invece c’è più contaminazione e bisogna lavorare molto in questa direzione, mischiando i sapori latini con la nostra tradizione melodica. Questo, secondo me, è il segreto del successo del reggaeton in Italia”. Rocco Hunt ha anche asserito che da parte sua e di Ana Mena c’è tanta attenzione nei confronti dei fan e lui cerca di accontentare tutti, in quanto non può dimenticare che viene dalla scena rap underground. Quindi, “chi mi segue vuole le canzoni che fanno cinque dischi di platino, ma vogliono anche altro, e io sono lì, in equilibrio tra questi due mondi”.

