Ana Mena: “Felice di questo Sanremo 2022″/ “Con Rocco Hunt stasera canteremo…”

Ana Mena è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele nella mattinata di oggi, venerdì 4 febbraio 2022. L’artista, sul palco del teatro “Ariston”, si è esibita con “Duecentomila Ore” e, nonostante la classifica generale non premi fino a questo momento il singolo dell’artista spagnola (ventiquattresima, davanti al solo Tananai), lei si è detta assolutamente felice di questa esperienza nella città dei fiori: “È un po’ presto, stamattina, ma sto bene. Sono molto contenta di come le persone accolgono questa canzone. La stanno ballando, se la stanno godendo, la cantano, quindi questo è l’importante”.

ANA MENA SIGNIFICATO TESTO CANZONE SANREMO 2022 "DUECENTOMILA ORE”/ "Succede che..."

ANA MENA, IL MEDLEY CON ROCCO HUNT NELLA SERATA DELLE COVER: “PEZZI CONOSCIUTI DA TUTTI”

“La versione spagnola è già pronta, l’ho già preparata un mese fa”, ha rivelato Ana Mena nel corso della puntata odierna di “Storie Italiane”, dicendo che canterà un medley con Rocco Hunt nella serata delle cover di oggi. Saranno scelte “canzoni che commuoveranno, emozioneranno e faranno divertire. I singoli abbracceranno diverse generazioni, grandi e piccini, molto conosciute da tutti”. Dunque, contrariamente a quanto ci si potesse attendere, non dovrebbero essere intonati i tormentoni estivi sfornati nel corso degli ultimi anni proprio dalla coppia Hunt-Ana Mena.

LEGGI ANCHE:

Sanremo 2022/ Clima bollente in sala stampa: cosa c'è dietro la bocciatura di Ana Mena?Ana Mena, a Sanremo 2022/ "Duecentomila ore", che flop: ultima e accusata di plagio

© RIPRODUZIONE RISERVATA