Ana Mena finale Sanremo 2022/ “Duecentomila ore”, c’è ancora il rischio squalifica?

ANA MENA IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “DUECENTOMILA ORE”

Per Ana Mena si è parlato anche del rischio squalifica al Festival Sanremo 2022 dove porta il brano Duecentomila ore. La giovane ragazza era partita già in salita ancora diverse settimane prima dell’inizio della kermesse della musica italiana con alcuni che non avevano gradito la sua chiamata visto che non è italiana. Poi è arrivata l’accusa di plagio che non è detto sarà senza conseguenze per lei. Secondo alcuni la sua canzone è un vero e proprio plagio di Amandoti di Gianna Nannini. Certo è che la posizione, sempre molto bassa in classifica, potrebbe far scemare una polemica che al momento non ha avuto seguito anche se durante le prime serate del Festival si era fatta davvero molto accesa.

Gianni Morandi e Ana Mena duetto "clandestino"/ Video, incontro dietro le quinte e...

ANA MENA, IN FONDO ALLA CLASSIFICA

L’esperienza al Festival di Sanremo 2022 non sta dando grandi soddisfazioni ad Ana Mena, dove porta Duecentomila ore, costantemente posizionata tra le ultime file delle classifiche generali. La canzone scelta per la competizione non ha catturato l’apprezzamento del pubblico e la rappresentazione non è considerata di grande livello. In particolare, non sembra convincere dal punto di vista interpretativo, troppo bloccata forse dall’emozione del palco importante come l’Ariston. La classifica generale generata dalle serate precedenti e da quella delle cover appena conclusa ha confermato l’andamento dell’esperienza, con Ana Mena in 24esima posizione. Difficile credere che con l’ultima sera a disposizione la giovane artista possa invertire la tendenza; è molto probabile che per lei ci sia spazio unicamente dalle 20esima posizione in poi.

Duecentomila ore, testo e significato canzone Ana Mena/ Sanremo 2022: polemiche per…

POCHE SODDISFAZIONI PER ANA MENA

Ana Mena è purtroppo costantemente relegata alle ultime posizione delle varie classifiche a Sanremo 2022. Anche la serata cover non è stata apprezzata in maniera particolare, nonostante la scelta di essere accompagnata da un giovane artista che proprio sul palco dell’Ariston ha lasciato un segno indelebile, Rocco Hunt. I due si sono esibiti in un piacevole medley di canzoni iconiche come Se mi lasci non vale, Figli delle stelle e Il mondo. Sono arrivati comunque un buon numero di applausi per la coppia, nonostante gli evidenti limiti canori della giovane artista e la carenza interpretativa dettata forse da una poca esperienza sui palchi che contano. Sui social sono comunque apparsi alcuni commenti maggiormente positivi in favore dell’artista, comunque ancora poco apprezzata rispetto ai restanti concorrenti in gara. Il look presentato per l’occasione ha invece ottenuto tanti apprezzamenti; Ana Mena ha scelto un vestito bianco molto leggero, fine, in linea con la scelta canora all’insegna della spensieratezza. Più elegante la scelta di Rocco Hunt, tra il nero e le tonalità di bianco in particolare della camicia.

Ana Mena e Rocco Hunt, cover "Medley"/ Il mondo di Jimmy Fontana, Figli delle stelle e Se mi lasci non vale





© RIPRODUZIONE RISERVATA