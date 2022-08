Ana Mena/ Il fidanzamento con Brahim Diaz solo una fake news?

Ana Mena e Brahim Diaz, solo gossip e fake news?

Da diverso tempo si parla del presunto fidanzamento tra Ana Mena e il calciatore Brahim Diaz. Ma è stata la stessa cantante, recentemente, a smentire in tv e sui giornali la relazione con il giocatore, spiegando che in realtà è single. Tormentone finito, quindi, almeno fino al prossimo gossip. La modella nel frattempo sta appassionando i fan italiani coi suoi tormentoni estivi musicali. Dalle collaborazioni con Fred De Palma e Rocco Hunt fino al successo ottenuto esclusivamente con le sue forze con il singolo Mezzanotte di questo 2022. La cantante spagnola è sempre più legata al nostro paese e non a caso, lo scorso febbraio, è stata tra le protagoniste del Festival di Sanremo, dove le sue performance hanno fatto piuttosto discutere.

Sui social, Ana Mena non smette di stupire e ottenere attenzioni. Questo grazie anche al suo fisico da modella, la sua passione per lo sport ed una sana alimentazione. A proposito di alimentazione, Ana Mena ha ammesso di avere un debole per la cucina mediterranea e in particolare quella italiana. Il suo piatto preferito è quello delle pappardelle al ragù. Per quanto riguarda il calcio, al di là del presunto flirt con Brahim Diaz, la showgirl ispanica è una grande tifosa del Malaga, ovvero la squadra della sua città. Curioso il fatto che, spesso, si sia però fatta immortalare con la maglia del Real Madrid.

