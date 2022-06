Ana Mena: Mezzanotte diventa tendenza su YouTube/ Tormentone dell’estate?

Ana Mena presenta il singolo per l’estate: successo per Mezzanotte

Avanza il fenomeno pop di Ana Mena, che a inizio giugno 2022 ha rilasciato il nuovo singolo dal titolo Mezzanotte, che si candida all’elezione di tormentone dell’estate 2022 insieme a nuove hit del calibro di Bandana di LDA, Nostalgia di Blanco. Il nuovo pezzo della cantante spagnola e naturalizzata italiana già vanta importanti consensi, tant’è vero che oltre agli innumerevoli messaggi d’elogio giunti via social dagli internauti -che ammettono di non riuscire a smettere di ascoltare Mezzanotte- il video ufficiale del singolo è già tendenza influente su YouTube Italia, a poche ore dal rilascio.

Ana Mena annuncia il singolo per l'estate/ Mezzanotte è nuovo tormentone? L'assaggio

Nel dettaglio, l’artista iberica si impone in queste ore tra le tendenze per la musica su YouTube con il video di Mezzanotte, classificandosi alla #22. Così come trapela dal video musicale del singolo estivo trend del momento, Ana Mena canta nella nuova hit un sentimento vissuto a intermittenza, fatto di tira e molla e incontri fugaci ma passionali, quasi da amore “impossible”, ma certo può dirsi che la luce degli occhi di lui la conoscano meglio della “luna di mezzanotte”, come canta lei.

PERCHÉ HANNO LITIGATO ANA MENA E FRANCESCO MONTE?/ Lei: "Mio tweet non era per lui!"

Mezzanotte è la svolta “solo-artist” di Ana Mena?

Ana Mena vanta una carriera artistica costellata di importanti riconoscimenti musicali: ben 36 dischi di platino, 3 dischi d’oro e oltre 5 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma musicale di Spotify, con più di un miliardo e mezzo di plays che in generale conta su YouTube, numeri che sono destinati ancora a crescere, vista l’influenza del nuovo singolo Mezzanotte. Per l’estate 2022 alle porte, Ana Mena a quanto pare si propone di intrattenerci sotto il sole rovente con la sua voce in solitaria, dopo varie collaborazioni che l’hanno vista protagonista, come quelle “iconic”e in duo con il re del reggaeton Fred De Palma, nei brani D’estate non vale e Una volta ancora.

Ana Mena: "Mi piacerebbe fare anche l'attrice"/ "Rocco Hunt? Un vero fratello"

© RIPRODUZIONE RISERVATA