Ana Mena: “Mi piacerebbe fare anche l’attrice”/ “Rocco Hunt? Un vero fratello”

Ana Mena è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 26 febbraio 2022. L’artista di “Duecentomila ore” ha raccontato il suo grande amore per l’Italia, Paese nel quale rappresenta ormai una certezza musicale importante. Perfetta, peraltro, anche la sua dizione: “Non ho fatto mai lezioni di italiano. Solo facendo amicizie, conoscendo persone e lavorando qui ho imparato la lingua”.

Il suo sogno sin da bambina era quello di fare la cantante ed è riuscita a coronarlo con grande profitto: “Mi rendeva felice, era il mio hobby, anche se qualcosa dentro di me mi suggeriva che avrei dovuto seguire questa strada anche a livello professionale. Mio padre non cantava mai, mia madre invece mi aiutava in tutto. Papà, però, mi faceva ascoltare le canzoni italiane di Mina, di Laura Pausini, dei Matia Bazar, dei Ricchi e Poveri”.

ANA MENA: “HO RECITATO IN UN FILM DI PEDRO ALMODOVAR”

Nel prosieguo della sua intervista a “Verissimo”, Ana Mena ha parlato della sua esperienza sul set con Pedro Almodovar: “Un giorno mi chiamarono nell’ufficio di Pedro Almodovar e mi presero dopo aver cantato un brano a cappella. La recitazione è anche molto divertente, se potessi fonderla con la mia carriera da cantante di sicuro non direi di no”. Sicuramente le capacità non le mancano e, inoltre, la fusione naturale tra canto e recitazione è il musical e sarebbe senz’altro interessante osservare Ana impegnata in questa veste.

Spazio poi alla sua amicizia con Rocco Hunt: “È come se fosse il mio fratello italiano, abbiamo vissuto bei momenti e condiviso musica assieme in questi anni, visitando palchi che rimangono nel nostro cuore. Lo considero praticamente uno della mia famiglia. Mi tratta come una sorella, mi ha presentato tutta la sua famiglia”.



