ANA MENA/ “Questa canzone con Rocco Hunt aiuterà la gente” (Battiti Live)

C’è anche Ana Mena tra i protagonisti della nuova edizione di Battiti Live 2020, la kermesse che al netto del coronavirus non ha rinunciato alla missione di regalare qualche ora all’insegna della spensieratezza ai tanti appassionati di musica. E quale nome migliore di quello di Ana Mena, la cantante spagnola che dopo essersi confermata per il terzo anno consecutivo come l’interprete più ascoltata del Paese iberico sta conquistando a suon di hit anche l’Italia? La cantante spagnola ha infatti realizzato quella che ad oggi può essere definita, senza timori di smentita, la vera e propria hit di questa estate 2020. Quale? Lo avrete già capito: stiamo parlando di “A un passo dalla luna”, la canzone cantata in coppia con Rocco Hunt che ad oggi risulta essere il brano più “streammato” del momento…

ANA MENA, VIDEO A UN PASSO DALLA LUNA CON ROCCO HUNT

“A un passo dalla luna” è stata scritta a quattro mani da Rocco Hunt e Federica Abbate, ma sarebbe ingeneroso non sottolineare l’indubbio valore aggiunto attribuito al brano dall’interprete nativa di Malaga. Un’artista poliedrica Ana Mena, capace non solo di emozionare gli amanti della musica con un timbro delicato e piacevole, ma anche di appassionare coloro che – soprattutto in patria – hanno avuto la fortuna di apprezzarne le qualità di attrice. E’ fuori discussione che le sue recenti imprese italiane le abbiano spalancato una fetta di pubblico altrimenti preclusa, ma da parte di Ana – sarà la comune appartenenza mediterranea – è evidente il feeling con la gente dello Stivale, a maggior ragione dopo la tragedia collettiva rappresentata dal coronavirus: “Penso che questa canzone aiuterà molto la gente ad allontanarsi da questo periodo difficile, bisogna donare allegria e leggerezza”, ha detto pochi giorni fa a Il Corriere della Sera. Obiettivo riuscito, possiamo dirlo.





