ANA MENA/ “Rocco Hunt mi ha insegnato il napoletano e…” (Battiti Live)

Dopo un’esibizione con i Boomdabash, Rocco Hunt torna ad esibirsi sul palco di Battiti Live 2020 con la bellissima Ana Mena nella loro “A un passo dalla luna”. Una canzone che è ormai una vera e propria hit estiva e sta scalando tutte le classifiche. Mariasole Pollio, in collegamento da Mola di Bari, scambia due chiacchiere con il duo e scopre che Rocco Hunt ha insegnato alcune parole in napoletano ad Ana Mena: “Si, mi ha insegnato ‘Guagliò’ e altre…” svela l’artista. Proprio lei, nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso anno a lavocegrossa.com, ha svelato i prossimi artisti coi quali vorrebbe duettare: “Mi piacerebbe collaborare con molti artisti. In Italia mi piacciono molto Ghali, Emis Killa, Capoplaza. Mi piacerebbe anche collaborare con artisti come Paulo Londra, Ali Gatie, Khelani, Jhay Cortez, Kase”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ana Mena torna a Battiti Live 2020

Ana Mena si prende la scena in questa estate rovente. Questa sera, lunedì 10 agosto, la cantante prenderà parte alla terza puntata di Battiti Live, dove è attesa in coppia con Rocco Hunt con il brano “A un passo dalla luna”. E’ a tutti gli effetti un momento magico quello che sta vivendo l’ex stella di Disney Channel. Negli ultimi tempi la cantante ha collezionato una serie di collaborazioni di tutto rispetto, con artisti del calibro di Fred de Palma e appunto il buon Rocco Hunt. Dopo la parentesi a Disney Channel, Ana Mena si è lanciata nel mondo della musica e grazie al suo talento, oltre ad un’invidiabile presenza scenica, è riuscita a conquistare migliaia di fan. Sul suo profilo ufficiale Instagram se ne contano oltre settecento mila: numeri niente male per la ventitreenne spagnola, che incanta anche grazie ai suoi scatti sensuali pubblicati sui social.

Ana Mena, boom su Instagram: estate rovente e bagno in piscina

Sempre in forma e alla moda, Ana Mena ha saputo conquistare il pubblico col suo charme. Dai suoi post su Instagram si evince una figura femminile sensuale, capace di mettere tutti d’accordo. Biondissima e fotogenica, con le sue foto Ana Mena strizza l’occhio ai social e al mondo maschile. In particolar modo, negli ultimi giorni, è una foto in piscina ad aver attirato l’attenzione del pubblico. Mentre si appresta a godersi un bagno rinfrescante in piscina, si scorgono curve mozzafiato ed un costumino trendy. Sbirciando sul profilo non mancano altre immagini di lei in costume o in lingerie.

Insomma se è vero che Ana Mena è al centro dell’attenzione per i suoi progetti musicali, non si può dire il contrario per quanto riguarda i suoi scatti hot sui social. Grande curiosità, dunque, per l’outfit di stasera a Battiti Live. Ci si aspetta una Ana Mena quantomeno sgargiante.

