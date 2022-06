Ana Mena scatena il caos a Roma: fan impazziti per lei/ Ma non è come sembra…

Tutti pazzi per Ana Mena

Cantante e attrice spagnola, Ana Mena ha conquistato la ribalta anche in Italia duettando con Fred De Palma e Rocco Hunt. Con la sua voce, poi, ha conquistato anche la fiducia di Amandeus che l’ha inserita tra gli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022. Amatissima anche in Italia, la sua presenza ha scatenato il caos a Roma. Come fa sapere il settimanale Chi nel numero in edicola, molto seguita dal pubblico italiano, Ana Mena è stata la protagonista involontaria di un malinteso.

All’esterno di un albergo di Roma, una folla entusiasta di fan, ha atteso per diverso tempo, l’uscita di Ana Mena per poter avere con lei un selfie o farsi firmare un autografo. Fan che non hanno temuto il caldo, ma che quando si sono ritrovati di fronte quella che pensavano fosse Anamena, sono rimasti spiazzati.

La verità sulla presenza di Ana Mena a Roma

Come fa sapere il settimanale Chi, l’artista che una folla gioiosa di fan ha atteso a Roma, davanti all’ingresso di un albergo, non era Ana Mena come in tanti pensavano, ma un’altra artista spagnola. La cantante che si è ritrovata sommersa dalla folla era Lola Indigo, cantante spagnola, seguitissima in patria con quasi due milioni di followers e che si sta preparando a conquistare anche il pubblico italiano.

Lola Indigo, infatti, canta con Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini sulle note del singolo “Caramello” destinato a diventare un vero tormentone estivo. Lola, oltre ad essere una cantante come Ana Mena, assomiglia anche fisicamente alla collega.

