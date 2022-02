Ana Mena sfotte Francesco Monte: “Sto volando”/ La “vendetta” diventa virale…

È stata contestata da Francesco Monte per la sua ammissione al Festival di Sanremo 2022 , in quanto artista straniera, non italiana, e ora Ana Mena può avere la sua rivincita. O almeno questo è quanto trapela in rete, alla luce di quella che gli utenti segnalano come una sua vendetta social nei riguardi di Monte. Il riferimento è ad un intervento pubblico, dove la spagnola sembra irridere Francesco a suon di grosse risate e a ridosso della candidatura del cantante all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza di San Marino, a Una voce per San Marino.

Ivana Spagna, like vs Francesco Monte?/ “Non ero io, è stato un errore, lo amo!”

Francesco Monte e l’affaire Ana Mena

Una Voce per San Marino, l’evento che ha decretato l’ammissione all’Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino di Francesco Monte e Ivana Spagna. L’ex volto storico di Uomini e Donne era stato al centro dell’attenzione mediatica, per aver curiosa replica della spagnola giunge su Twitter (una coincidenza?) a ridosso dell’esibizione di Monte con “Mi ricordo di te (Adrenalina)” registrata a Una voce per San Marino, nella speranza di poter prendere parte all’Eurovision. , l’evento che ha decretato l’ammissione all’in rappresentanza di San Marino di Achille Lauro , hanno preso parte diversi artisti, tra i quali. L’ex volto storico di Uomini e Donne era stato al centro dell’attenzione mediatica, per aver contestato la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022 , in quanto cantante spagnola e non italiana, con un intervento social: “Ma non era il Festival della Canzone italiana?”. Un punto di domanda a cui inizialmente la Mena non aveva dato credito, salvo poi replicare a Monte con un nuovo intervento social, così come segnalato dal web in queste ore. Ladella spagnola giunge su Twitter (una coincidenza?) a ridosso dell’esibizione di Monte con “Mi ricordo di te (Adrenalina)” registrata a Una voce per San Marino, nella speranza di poter prendere parte all’Eurovision.

Ana Mena e le “risate” su Francesco Monte: il caso

Nel dettaglio, come segnalano gli internauti, Ana Mena sembra vendicarsi della contestazione sanremese di Francesco Monte ai suoi danni con il tweet: “Ahha ahh, sto volando!”. Un post che la spagnola condivide proprio negli istanti successivi alla candidatura dell’ex Uomini e Donne all’Eurovision Song Contest e che per il web non può essere una mera coincidenza. Ana Mena con le sue sonore risate si prenderebbe gioco di Monte, dal momento che lui è in lizza per la rappresentanza di San Marino all’Eurofestival, così come trapela dalle reazioni social al curioso post della spagnola: “Vabbé, sei una regina Ana”; “Amore, non c’è paragone, lui stonato”; “Duecentomila volta meglio tu”. Nel frattempo, nonostante la mancata vittoria di Sanremo 2022, Ana Mena è ora tra le tendenze su YouTube con il video di Duecentomila ore, piazzata alla #13. Che la spagnola possa rivelarsi la regina della prossima stagione primavera-estate 2022?

LEGGI ANCHE:

Cecilia Rodriguez lancia una frecciata ai suoi ex/ "Prima di Ignazio…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA