Ana Mena spiega testo canzone Sanremo 2022, “Duecentomila ore”/ “Amore particolare”

Ana Mena a Sanremo 2022 per la prima volta con il testo della canzone “Duecentomila ore”

Ana Mena partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2022: sul palco dell’Ariston porterà il testo della sua canzone “Duecentomila ore” e non vede l’ora di esibirsi in occasione della terza serata. “Quando ho scoperto che ero tra i 25 Big in gara ero a Madrid con tre amici, con loro ho parlato del programma per due anni per cui sapevano che emozione rappresenta per me”, ha raccontato nel corso di una intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

In altre occasioni, di recente, Ana Mena ha rivelato che da adolescente, in Spagna, dove è nata e cresciuta, vedeva sanremo in televisione insieme alla sua famiglia. “La prima persona che ascolta le mie canzoni è sempre mio papà”, ha aggiunto. Ed è stato proprio lui a trasmettergli la passione per la musica italiana, che adesso l’ha condotta all’Ariston di Sanremo 2022 da straniera. Per la ventiquattrenne, che ha collaborato in passato con Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, è un vero e proprio sogno che si realizza.

Significato testo “Duecentomila ore” canzone Sanremo 2022, Ana Mena: “È una sorpresa”

Ana Mena, nel corso della sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche spiegato il significato del testo della canzone “Duecentomila ore” che porta al Festival di Sanremo 2022. “È un brano un po’ diversa dalle altre che ho fatto finora, per cui sono molto emozionata. È una sorpresa. Parla di una storia d’amore particolare”, ha detto. Ana Mena finora si è fatta conoscere per degli inediti pop, ma chissà che non possa avere cambiato stile proprio per adattarsi al palco dell’Ariston.

La ventiquattrenne non ha voluto anticipare molto di più in merito a ciò che il pubblico avrà modo di ascoltare in occasione di sanremo 2022, per cui c’è tanta attesa per riascoltare il testo della canzone scritta per lei da Federica Abbate, Zef e Rocco Hunt. Non è da escludere che la vedremo anche ballare in occasione della terza serata di Sanremo 2022 anche se la nostra attenzione sarà rivolta al testo della canzone “Duecentomila ore”.

