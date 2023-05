Ana Paula Borgo, morta la giocatrice volley/ La nazionale brasiliana aveva un tumore

Gravissimo lutto nel mondo della pallavolo, ed in particolare del volley femminile: è morta Ana Paula Borgo. “Dio ha accolto mia figlia”, queste le parole della madre Deborah che attraverso il proprio profilo social, come riferisce Today, ha appunto dato il drammatico annuncio circa la scomparsa della figlia. Ana Paula Borgo era brasiliana, nata a Baruru il 20 ottobre del 1993, e aveva giocato a lungo nel campionato nazionale, sbarcando poi nel torneo italiano vestendo i colori della Volley Bergamo.

Con la squadra rossoblu l’avventura era durata poco, solo una stagione, visto che la schiacciatrice verdeoro aveva deciso di fare ritorno in patria, ingaggiata dal Barueri. Purtroppo era arrivata in seguito la tragica notizia della necessità di interrompere l’attività agonistica a seguito della scoperta di un cancro allo stomaco. Ana Paula Borgo aveva così iniziato a curarsi con la chemioterapia, cercando di affrontare la malattia nello stesso modo agguerrito in cui scendeva sul rettangolo di gioco. Al suo fianco c’è sempre stato Carlos Guedes, il marito, a cui la stessa giocatrice ha dedicato negli scorsi giorni una lettera molto toccante, pubblica su Instagram con tanto di foto che ritraeva entrambi felici.

ANA PAULA BORGO, L’ULTIMA LETTERA SCRITTA AL MARITO

“Tesoro, avrei tante cose belle da dire su di te – si legge nell’ultima parte del post– e tanti testi da scrivere sul tuo carattere, tante belle frasi da dire sull’essere umano che sei, ma non mi dilungherò troppo. Volevo solo che tutti avessero il privilegio di avere un Carlos nella loro vita, un figlio come Carlos, un marito, un fratello come lui, e certamente Carlos sarebbe stato un padre eccezionale. Ti amo amore mio, con te fino alla fine! Grata al nostro magnifico Dio che mi ha regalato te”.

In carriera Ana Paulo Borgo ha vestito anche la maglia della nazionale Under 22 brasiliana con cui ha vinto il titolo Sudamericano nonché quella dell’Under 23 con cui ha vinto il campionato del mondo, e infine, quella della nazionale maggiore.

