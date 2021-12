Ana Paula Guedes, fidanzata Ignazio Boschetto de Il Volo/ Chi è? Ballerina in Brasile

Ana Paula Guedes, fidanzata di Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti de Il Volo, ha origini brasiliane. Il loro amore è nato nel corso della pandemia, quando i due si sono conosciuti online. Un periodo difficile per tutti, ma non per il cantante, che proprio durante il lockdown ha avuto modo di incontrare virtualmente Ana Paula. Poche settimane fa, negli studi di Verissimo, il tenore ha rivelato: “Sono in un momento della mia vita in cui sto bene. Lei vive dall’altra parte del mondo, un po’ lontano, ci stiamo conoscendo ancora, ma siamo molto innamorati. È stato strano, ci siamo scambiati messaggi, poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a conoscerla”.

Ignazio ha già fatto le presentazioni ufficiali: gli amici e colleghi Piero e Gianluca hanno conosciuto la sua fidanzata alla prima occasione utile. Dopo la fine della relazione con Roberta Morise, con la quale ha condiviso alcuni anni della sua vita, il tenore de ‘Il Volo’ ha ritrovato il sorriso tra le braccia della Guedes: un rapporto solido, nonostante la distanza.

Ana Paula Guedes, fidanzata di Ignazio Boschetto: chi è e cosa fa nella vita

Ana Paula Guedes, fidanzata di Ignazio, ha 27 anni. La donna ha una grande passione per il mondo del ballo. Fin da bambina, Ana ha studiato danza e nel corso degli anni si è specializzata in vari generi: tip tap, jazz e classica. Una passione, ma anche un lavoro. La Guedes, infatti, fa la ballerina professionista e ha partecipato a vari programmi televisivi come Dança dos Famosos: proprio in occasione dell’inizio dell’ultima edizione del programma, Ignazio è uscito allo scoperto, facendole l’in bocca al lupo sui social. Ana è stata inoltre coreografa del Ballet do Faustão e insegna danza.

Non solamente il ballo nella vita di Ana Paula: la donna è laureata in Ingegneria civile, anche se ha scelto di dedicare la sua vita al mondo della danza. Sul profilo Instagram della Guedes, social sul quale è seguita da 451mila persone, c’è spazio per il ballo, ma anche per la vita quotidiana. Non mancano infatti foto di libri, beauty routine e scatti con amici e famiglia.



