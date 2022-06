Ana Paula Guedes, fidanzata Ignazio Boschetto (Il Volo)/ Colpo di fulmine in pandemia, poi…

Ana Paula Guedes, la fidanzata di Ignazio Boschetto è una star di origine brasiliana

Ana Paula Guedes è la bellissima fidanzata brasiliana del cantante de Il Volo, Ignazio Boschetto. Coreografa, ballerina e maestra di danza è una big star del mondo social. Il suo percorso artistico comincia fin da bambina e, con il passare del tempo, grazie ad un talento importante, raggiunge traguardi ragguardevoli, trasformando quella che era una semplice passione in una vera e propria professione. Come dicevamo, Ana Paula Guedes è molto famosa in Brasile, dove ha preso parte a diverse trasmissioni e programmi tv popolari.

Vito, papà di Ignazio Boschetto (Il Volo)/ Il tenore: "Mio padre non è morto, è sempre con me"

In particolar modo ha partecipato a Dança dos Famosos, la versione sudamericana dello show Ballando con le stelle, dove ormai da parecchi anni fa parte del cast. Oltre al discorso artistico, sappiamo che Ana Paula Guedes ha portato avanti anche gli studi laureandosi in Ingegneria civile, confermandosi una persona molto attiva e impegnata su diversi fronti.

Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ "Nuovo album? Lustro al maestro Ennio Morricone"

Ana Paula Guedes e l’amore con Ignazio Boschetto esploso durante la pandemia

A quanto sembra Ana Paula Guedes ed Ignazio Boschetto si sarebbero incontrati nel periodo della pandemia. A raccontarlo era stato proprio il cantante de Il Volo, nel corso di un’intervista rilasciata insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble a Verissimo dalla Toffanin. La sua fidanzata è molto attiva e seguita su Instagram, dove viaggia verso i 500mila follower. Nel canale posta foto relative al lavoro, ma anche tanti scatti della sua quotidianità. Nella sua bio emergono molto chiaramente quelli che sono i suoi interessi: “Coreografa, Ballando con le stelle (negli anni 2013, 2014, 2015, 2019, 2021), insegnante di danza, ingegnere civile e amante della vita”.

LEGGI ANCHE:

Piero Barone ha la fidanzata?/ Dopo Valentina Allegri e Veronica Ruggeri...

© RIPRODUZIONE RISERVATA