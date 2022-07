Ana Paula Guedes, fidanzata Ignazio Boschetto (Il Volo)/ Lui: “va tutto bene”

Ana Paula Guedes e Ignazio Boschetto: un amore nato in lockdown

Ana Paula Guedes è la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra la ballerina argentina e uno dei tenori de Il Volo. Proprio il tenore, ospite di Domenica In da Mara Venier, si è sbottonato sulla sua vita privata e sentimentale confermando non solo la liason con la ballerina di origine brasiliana di 27 anni, ma anche che le cose vanno alla grande. “Va tutto bene” – ha sottolineato Boschetto parlando della fidanzata conosciuta durante il periodo del lockdown.

“Siamo stati otto mesi a scambiarci dei messaggi, a sentirci e a videochiamarci. Poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a incontrarla e da lì e stato bello, perchè ci siamo conosciuti pian piano” – aveva raccontato proprio il tenore negli studi televisivi di Verissimo da Silvia Toffanin. Una volta terminato il periodo di lockdown, i due si sono conosciuti dal vivo ed è scattata la scintilla.

Ana Paula Guedes, la fidanzata di Ignazio Boschetto: chi è?

Un amore a distanza quello tra Ignazio Boschetto de Il Volo e la fidanzata Ana Paula Guedes. Proprio la voce italiana ha raccontato: “lei vive un po’ lontano: dall’altra parte del mondo. È stato strano perché siamo stati otto mesi a scambiarci dei messaggi, a sentirci a videochiamarci. Poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a incontrarla e da lì stato bello, perché ci siamo conosciuti piano piano. Non ci conosciamo al cento per cento, ma siamo molto innamorati ed è bello vivere le cose così. È bella, ma è molto bella dentro: i ragazzi l’hanno conosciuta è davvero una bellissima persona”.

Tra i due è scattata la scintilla una volta che si sono visti dal vivo. Da allora non si sono più separati, anzi nonostante la distanza cercano di vedersi il più possibile. Proprio Ignazio in occasione della partecipazione di Ana Paula a Ballando con le Stelle versione argentina le ha scritto un messaggio sui social: “Buona fortuna amore mio per Dança dos Famosos”.











