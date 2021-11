ANAFIBJ/ A Montichiari 69^ Mostra Nazionale Razza Frisona e 10^ Razza Jersey

Si aprirà oggi, venerdì 5 novembre 2021, il maxi-evento organizzato da ANAFIBJ, cioè la 69^ edizione della mostra nazionale della razza Frisona Italia, la 10^ edizione della mostra nazionale della razza Jersey Italiana, nonché alla 9^ edizione dell’Open Junior Show riservato ai giovani allevatori europei provenienti da vari Paesi dell’Unione Europea. Per l’occasione l’Associazione Nazionale Allevatori della razza Frisona, Bruna e Jersey italiana ha pensato anche al tema della sicurezza. Infatti, Il Centro Fiera del Garda di Montichiari ha preparato con un ambiente completamente nuovo, con uno specifico protocollo safety business. Ad esempio, sono previsti i più aggiornati sistemi in materia di prevenzione contro il Covid19 e alcuni accorgimenti studiati per migliorare e garantire il massimo confort agli animali rispetto al passato. Sono stati previsti anche effettivi miglioramenti nelle strutture destinate ad ospitare il personale tecnico-operativo. Montichiari (Brescia), dunque, la location di una zootecnica rivolta sempre più alla ricerca e all’innovazione, con approfondimenti nel campo della selezione animale.

A Montichiari, infatti, si tengono le Mostre Nazionali di razza Frisona e Jersey, che sono le uniche di Libro genealogico per queste due razze specializzate da latte. Quindi, hanno una valenza storica, oltre che un mandato istituzionale dal Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF). La Mostra Nazionale è stata sempre un’occasione importante per mettere in evidenza il forte impegno tecnico dell’associazione, che si inserisce in un importante contesto zootecnico internazionale dove la popolazione di Frisona Italiana rappresenta la quarta popolazione a livello mondiale come numero di capi iscritti al Libro Genealogico ufficiale. Sono alcuni dei risultati che dimostrano la bontà delle scelte e delle strategie di ANAFIBJ negli anni in un percorso che ha dato i suoi frutti e nel quale non è mai venuto meno il supporto agli allevatori nella selezione delle loro mandrie con risultati concreti e facilmente misurabili in termini di produzione, funzionalità e resilienza. Da un punto di vista tecnico, gli allevatori hanno a disposizione molteplici indici per i singoli caratteri produttivi, morfologici, sanitari e funzionali, nonché tre indici aggregati, quali il PFT (Produzione Funzionalità e Tipo), lo IES (indice economico salute), l’indice ICS PR (indice caseificazione sostenibile per il latte destinato a Parmigiano Reggiano).

ANAFIBJ, NOVITÀ E PROGETTI

Nello stand ANAFIBJ andranno in scena show-cases in cui i tecnici dell’associazione esporranno novità e servizi più interessanti come il piano di accoppiamento online WAM, il programma Herd UP, che consente agli allevatori di monitorare il progresso morfologico e genetico dell’azienda confrontandolo con i migliori allevamenti a livello nazionale/provinciale, oltre ad altri servizi posti in essere dall’associazione, per supportare i nostri allevatori nella loro attività e consentire loro di incrementare il reddito aziendale, nonché rispondere alle nuove richieste della società e dei consumatori. Tra le novità anche i nuovi indici, già integrati nel progetto LATTEco, sviluppato nell’ambito del PSRN misura 10.2-comparto latte, legati allo stress da caldo, alla precision farming con l’indice mungitura automatizzata, alla mitigazione ambientale con l’emissione di gas in atmosfera, alla resistenza a dismetabolie (es. chetosi) e all’efficienza alimentare. Per quanto riguarda il progetto LATTEco, nel prossimo triennio continuerà i lavori sui temi quali la sostenibilità zootecnica ed ambientale, il benessere animale e la riduzione dell’utilizzo di farmaci, temi oggi molto sentiti dall’opinione pubblica.

L’Associazione Nazionale Allevatori della razza Frisona, Bruna e Jersey italiana (ANAFIBJ), inoltre, sta sviluppato nuove informazioni rilevate nelle aziende che permettono di elaborare una banca dati dei fenotipi i quali, associati alle analisi genomiche previste nel progetto, permettono di creare modelli di stima del valore genetico dei nuovi caratteri oggetto di selezione. I risultati raggiunti con la genomica confermano l’importanza dell’accordo che ANAFIBJ ha sottoscritto, a suo tempo, con il Consorzio Nordamericano, che si è tradotto in trend genetici in continua ascesa e che dimostrano, in maniera inequivocabile, come la razza FRISONA si possa definire la razza da latte per eccellenza. Ciò non solo per i numeri della popolazione, che consentono di avere un enorme patrimonio di «diversità genetica», ma anche perché in grado di rispondere a tutti gli obiettivi di miglioramento che vengono richiesti dai vari sistemi produttivi. In virtù di quanto sopra precisato, gli allevatori italiani hanno a disposizione riproduttori genomici di elevata qualità, in grado di accelerare il progresso genetico e soddisfare anche le più ambiziose esigenze selettive.



