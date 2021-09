ANAFIBJ INCONTRA ARA ITALIANE/ Le novità per la selezione dei bovini da latte

Il 20 Settembre 2021, ANAFIBJ ha incontrato i tecnici delle ARA italiane, per aggiornare le strutture territoriali sui servizi rivolti alla selezione dei bovini da latte. L’incontro si è svolto in videoconferenza utilizzando la piattaforma Zoom ed ha visto la partecipazione di oltre 30 tecnici in rappresentanza di oltre 10 delle Associazioni regionali allevatori.

La collaborazione tra le Associazioni preposte alla gestione dei programmi selettivi (ANA) e quelle delegate ai controlli funzionali (ARA) risulta vitale ed è sinergica non solo per le Associazioni ma anche per gli allevatori che così beneficiano di tecnici aggiornati e preparati. Tra gli argomenti illustrati, inizialmente si è affrontato l’argomento dei nuovi applicativi per il tracciamento dei campioni inseriti per le analisi genomiche e per la verifica delle incongruenze tra pedigree e analisi del DNA.

Con il nuovo sistema implementato, i tecnici ARA e gli allevatori stessi potranno seguire ogni fase del processo di elaborazione dei campioni inviati e verificare se esistono incongruenze a livello di genealogia. Si è poi proseguito sull’illustrazione delle nuove funzioni dell’applicativo Herd-UP, con nuove ed interessanti simulazioni economiche, e sul nuovo applicativo Tori F.A. online per la razza Jersey. Infine, si è discusso sull’importanza della qualità dei dati raccolti negli allevamenti.

L’ANAFIBJ, assieme al sistema allevatoriale italiano, ha ripreso a pieno regime la sua attività di formazione e aggiornamento con l’obiettivo di fornire la migliore assistenza alla selezione per le popolazioni bovine da latte allevate in Italia.

