ANAFIBJ/ Trezzi (Presidente): la zootecnia può ripartire dai giovani

Le nuove generazioni non nascondono il proprio interesse verso il mondo zootecnico e il settore della vacca da latte. La prova viene dalla partecipazione al trittico di eventi andati in scena dal 5 al 7 novembre presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari. Qui, infatti, Anafibj, l’Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana, ha organizzato la 69ª Mostra Nazionale della Razza Frisona, la 10ª Mostra Nazionale della Razza Jersey, e la 9ª edizione dell’Open Junior Show riservato ai giovani allevatori europei. Un combinato disposto che ha regalato risultati più che soddisfacenti, come racconta lo stesso presidente di Anafibj, Fortunato Trezzi.

Presidente Trezzi, qual è il bilancio dell’evento?

La tre giorni che si è appena conclusa si è confermata un appuntamento di riferimento per il settore, attraendo oltre 35.000 visitatori complessivi, 52 allevatori con più di 220 capi bovini presenti in Mostra Nazionale, ufficialmente iscritti agli unici Libri Genealogici Nazionali di razza Frisona e Jersey, tenuti da Anafibj. Ma va sottolineata anche la partecipazione al 9° Open Junior Show di giovani provenienti da tutta Europa. Una partecipazione che non ci stupisce, perché siamo consapevoli che il nostro settore è da sempre attrattivo anche agli occhi dei ragazzi, ma che al tempo stesso ci conforta perché, nel solco di un generale ritorno alle professioni agricole, rappresenta un elemento incoraggiante per il futuro della zootecnia. Getta le basi infatti per un sano ricambio generazionale. E’ però importante che a questi giovani vengano date opportunità concrete e che il valore del loro lavoro sia equamente riconosciuto. Se questo avverrà e se tutti gli operatori della filiera opereranno in questa prospettiva, tutti ne avranno benefici.

Qual è oggi il ruolo della zootecnia nel rilancio dell’agrolimentare italiano?

La zootecnia si può definire l’agricoltura con la A maiuscola. E’ da sempre trainante per il settore, è da sempre l’indotto più importante del mondo agricolo. E l’appuntamento di Montichiari ne è stato una cartina di tornasole: dopo tanti mesi di chiusura, ha richiamato grande pubblico e suscitato grande interesse. Abbiamo insomma raccolto un riscontro molto positivo, che va anche al di là delle nostre aspettative.

Un ultima domanda presidente Trezzi: quali sono le prossime iniziative nell’agenda di Anafibj?

Dal 26 al 29 gennaio 2022 si terrà a Verona il nostro Dairy Show 2022. E nel calendario del prossimo anno ci sarà poi anche un confronto europeo, che si terrà nel mese di novembre a Verona, un mese dopo quindi il già previsto appuntamento nazionale.



