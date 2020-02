ANAKIN DI STAR WARS IN CLINICA PSICHIATRICA/ Attore Jake Lloyd, “è schizofrenico”

Ricordate il piccolo Anakin Skywalker di Star Wars? L’attore Jake Lloyd, che indossò i suoi panni nel film La minaccia fantasma, il quarto capitolo della saga e primo Episodio della trilogia prequel diretto da George Lucas nel 1999, è ricoverato in una clinica psichiatrica. A poco più di 20 anni da quel grande successo che lo rese famoso in tutto il mondo, l’attore statunitense si è ritirato dalle scene. Già da qualche anno, precisamente a partire dal 2012, erano iniziate a circolare voci allarmanti sulle sue condizioni di salute. Adesso è stata la mamma di Jake, la signora Lisa, confermare in una dichiarazione fornita al sito web Geek News Now, che il figlio è stato chiuso in una clinica psichiatrica. Lloyd è infatti malato di schizofrenia: nel 2015, come riportato da Il Giornale, Jake è anche finito in carcere dopo un arresto per eccesso di velocità e guida pericolosa senza patente. Dalle indagini venne a galla che l’incidente al volante era stato causato dal fatto che Lloyd non aveva preso i suoi psicofarmaci.

ATTORE ANAKIN SKYWALKER CHIUSO IN UNA CLINICA PSICHIATRICA

Ma quali sono state le parole di mamma Lisa sullo stato di salute del figlio noto per aver interpretato il ruolo di Anakin Skywalker in Star Wars? Eccole: “Ringraziamo tutti per le loro gentili parole, il loro sostegno e la loro gentilezza. A Jake è stata diagnosticata una schizofrenia paranoide. Sfortunatamente, soffre anche di un altro disturbo, l’anosognosia, che gli impedisce di riconoscere di essere malato. Ciò si aggiunge alla lotta che deve affrontare, che è stata ancora più difficile dopo la tragica perdita della sorella minore, Madison”. La ragazza è morta nel 2018 a soli 26 anni. “Jake – ha aggiunto la madre rivolgendosi ai fan – si è avvicinato alla sua famiglia e tutti noi stiamo lavorando duramente per aiutarlo. È ancora una persona gentile e premurosa e speriamo di farlo tornare al più presto a divertirsi e a godersi la vita. Continuerà a fare progressi con l’amore e il sostegno che voi continuate a dimostrare”. Lloyd ha appena 30 anni: dopo essersi ritirato dal mondo del cinema, rivelò di aver chiuso poiché vittima di bullismo a scuola. In un’intervista al Sun spiegò: “La mia intera vita scolastica è stata un vero inferno e dovevo fare fino a 60 interviste al giorno. Gli altri bambini erano davvero cattivi con me… Facevano il rumore della spada laser ogni volta che mi vedevano. Era un’autentica follia”.

