Anakinra, farmaco efficace contro coronavirus/ San Raffaele: “utile per casi gravi”

Pubblicità

Anakinra è un farmaco sicuro ed efficace contro il coronavirus. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Irccs San Raffaele che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Lancet Rheumatology. Si tratta di un farmaco anti-artrite ad azione immunosoppressiva che si è rivelato in grado di contrastare le forme gravi di Covid-19. La ricerca, condotta dall’immunologo Giulio Cavalli e a cui ha lavorato anche Lorenzo Dagna (primario dell’Unità di Immunologia, reumatologia, allergologia e malattie rare), ha quindi dimostrato la sicurezza ed efficacia di questo medicinale. Riesce infatti a spegnere la “tempesta immunitaria” che si scatena nelle forme gravi di Covid-19. La sperimentazione, che ha coinvolto 29 pazienti ricoverati in ventilazione non-invasiva e con quadri clinici ad alto rischio, è stata eseguita in uno studio clinico molto grande sul Covid-19 che è coordinato dal professor Alberto Zangrillo, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare, e dal professor Fabio Ciceri, vice direttore scientifico per la ricerca clinica e primario dell’unità di Ematologia e Trapianto di Midollo.

Pubblicità

ANAKINRA, FARMACO EFFICACE CONTRO CORONAVIRUS

Il farmaco Anakinra neutralizza Interleuchina-1, una molecola infiammatoria prodotta dal sistema immunitario come risposta alle infezioni virali. I medici hanno usato il farmaco ad un dosaggio più elevato e con una somministrazione differente rispetto alla solita, cioè endovenosa, non sottocutanea, con l’obiettivo di bloccare la risposta infiammatoria eccessiva scatenata dal coronavirus, che si rivela dannosa per l’organismo. Dopo 21 giorni il 72% dei malati ha mostrato un miglioramento evidente della funzione respiratoria e dell’infiammazione sistemica. Questo gruppo di pazienti con Covid-19 è stato poi confrontato con un gruppo di 16 pazienti che aveva ricevuto solo una terapia standard. La differenza emersa è importante: nel gruppo di controllo la funzione respiratoria è migliorata solo nel 50 per cento dei pazienti, inoltre la mortalità è stata quattro volte superiore. I ricercatori sono consapevoli della necessità di nuovi studi, di dimensione maggiore, per confermare i risultati ottenuti, che però sono comunque promettenti.

Pubblicità

ANAKINRA, SAN RAFFAELE: “FARMACO UTILE PER CASI GRAVI”

Il farmaco Anakinra è accessibile e già disponibile in Italia, oltre che in gran parte del mondo, quindi ci potrebbe essere un risvolto clinico immediato. Lorenzo Dagna, come riportato da Askanews, parla di «una terapia off-label sicura per attenuare la tempesta infiammatoria scatenata dal nuovo coronavirus». Al momento non ci sono farmaci specifici per il Covid-19, per questo si usano farmaci in regime off-label, cioè approvati ma indicati per altre malattie, o addirittura non approvati e quindi somministrati a uso compassionevole. Quella della “tempesta infiammatoria” è una delle complicanze più temute del coronavirus, perché a livello polmonare può provocare una polmonite grave con insufficienza respiratoria e portare il paziente alla morte. Per questo si è deciso di usare molecole ad azione immunosoppressiva che spengono la risposta immunitaria eccessiva e contribuiscono così ad una ripresa funzionale dei polmoni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA