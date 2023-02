Analisi salute aziendale/ Perché il CR può salvare l’economia di un’impresa

Effettuare un’analisi della salute aziendale è estremamente importante per comprendere la salute di un’impresa. Lo strumento che incorre in nostro aiuto, in questo caso, è il CR. L’obiettivo è quello di monitorare la salute finanziaria di un’azienda, al fine di ottenere una valutazione sintetica del merito creditizio, analizzando in primis i dati ricavati dalla Centrale dei Rischi di Banca di Italia.

Imprese Vincenti, Intesa Sanpaolo/ Agribusiness, tappa a Torino: le 10 aziende top

Bankitalia dispone di un grande archivio dati, in cui è possibile consultare tutte le informazioni inerenti ai debiti e ai crediti forniti alle imprese da enti finanziari o società di credito. Esse, in caso di mancato pagamento e indebitamento, segnalano tutto al CRIF, che a sua volta bloccherà ai debitori di richiedere ulteriori finanziamenti.

INDUSTRIA & SOSTENIBILITÀ/ Cresce la domanda di manager con competenze ESG

Analisi della salute aziendale: come usare il CR

L’analisi della salute aziendale – come annunciavamo in precedenza – è molto importante, anzi, oseremmo dire essenziale da valutare. Ecco perché bisognerebbe comprendere come saper leggere i dati che riportano eventuali criticità in termini economici.

Per farlo, è possibile consultare i dati archiviati da Banca di Italia, che però, non sono affatto semplici da identificare e leggere. Ecco perché, nasce il tool “CR“. Uno strumento utile che aiuta a comprendere e decifrare il significato dei dati economici delle imprese.

I NUMERI DEL LAVORO/ Le mosse per stare ai tempi dell'era digitale

I fattori che determinano la solidità di un’azienda, si basano sui risultati ottenuti e sulle valutazioni effettuate dal CR aziendale, tenendo conto di 4 fattori:

Situazione finanziaria; Affidabilità creditizia; Solvibilità; Solidità dell’azienda.

Un’impresa che viene valutata “sostenibile” e “sana“, gode di un’ulteriore occasione di poter accedere a finanziamenti e prestiti di ogni tipo. Tali dati vengono ricavati – come abbiamo spiegato in precedenza – periodicamente dallo strumento CR, che analizza gli aspetti citati qui sopra.

L’analisi della salute aziendale consente non solo di conoscere in modo approfondito la propria situazione economica, ma soprattutto di poter pianificare e prevedere le prossime mosse economiche che serviranno a migliorare la gestione aziendale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA