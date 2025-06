Ananda Lewis, storica vj di MTV, è morta all’età di 52 anni sconfitta da una grave malattia. Nel 2020 aveva scoperto di avere un tumore al seno al terzo stadio, cosa causata da una mancata prevenzione a causa della paura delle radiazioni. Una rivelazione che la conduttrice televisiva ha fatto sui social, in un post attraverso il quale ha voluto rendere nota a tutti la sua malattia. A gennaio di quest’anno, la donna ha poi comunicato di non aver seguito il parere del medico, che le aveva consigliato una doppia mastectomia. In questo modo, il tumore si è metastatizzato, arrivando allo stadio quattro.

Ananda è morta nella sua abitazione, a Los Angeles, negli Stati Uniti, lasciando la sua famiglia e suo figlio. A dare la notizia della sua morte è stata la sorella Lakshmi Emory attraverso un toccante post su Facebook, che recita: “È libera, e tra le Sue braccia celesti. Signore, che la sua anima riposi in pace”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ananda Lewis (@imanandalewis)

Ananda Lewis, dal successo negli anni ’90 alla malattia: “Vorrei poter tornare indietro”

Nella sua lunga ammissione pubblica, Ananda Lewis aveva raccontato come, dopo aver scoperto di avere un tumore al terzo stadio, avesse deciso di tentare di debellarlo da sola stravolgendo la sua vita e le sue abitudini. “Ho deciso di eliminarlo in modo diverso”, faceva sapere, ammettendo di aver studiato e capito che “i fattori ambientali e lo stile di vita influenzano il 90% delle cause del cancro.” Da qui l’eliminazione di tutte le cose dannose per la salute: ha smesso di bere alcolici, consumare zuccheri, gestito lo stress, eppure tutto questo non è servito a sconfiggere la malattia. “Vorrei poter tornare indietro”, aveva dunque ammesso a Essence, dichiarando che “la prevenzione è la vera cura” per il cancro. Ananda Lewis è stata una delle conduttrici più popolari di MTV negli anni ’90, riuscendo ad intervistare pop star del calibro di Britney Spears, Destiny’s Child e NSYNC.

