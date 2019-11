Anas Catania, tangenti per appalti: 9 arresti/ Mazzette per i lavori nelle strade

Nuovo terremoto all’Anas di Catania: nelle prime ore di oggi, sabato 30 novembre 2019, sono state arrestate nove persone nell’ambito dell’inchiesta “Buche d’oro”. Un giro di tangenti per appalti: nel mirino delle autorità i lavori di rifacimento delle strade della Sicilia orientale affidati all’Ente nazionale per le strade, che nascondevano un giro di mazzette. Come riportano i colleghi di Repubblica, sei persone sono finite in carcere mentre altre tre sono agli arresti domiciliari. L’accusa è di corruzione perpetrata nell’esecuzione di lavori di rifacimento delle strade. I particolari sull’operazione verranno resi noti dal procuratore Carmelo Zuccaro in una conferenza stampa in programma alle ore 10.30 nella sala conferenze della Procura distrettuale di Catania, ma abbiamo qualche informazione a disposizione: al centro delle indagini la sostituzione di barriere guard-rail incidentate e la manutenzione del verde lungo le arterie stradali.

ANAS CATANIA, TANGENTI PER APPALTI: 9 ARRESTI

L’indagine è stata condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania e si tratta della terza misura firmata dal gip del tribunale etneo: Repubblica evidenzia che nelle altre due sono state emesse 9 misure restrittive a proposito del controllo di appalti milionari. Lo scorso 20 settembre 2019 le autorità avevano sorpreso un imprenditore mentre consegnava una mazzetta da 10 mila euro a due funzionari dell’Anas: i finanzieri hanno scoperto 40 mila euro in contanti a casa di un funzionario e da qui è partita la nuova “Tangentopoli” del catanese. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, veniva pianificato il risparmio del 20% sull’importo dei lavori, soldi che finivano nelle tasche degli arrestati: due terzi all’azienda coinvolta e un terzo ai funzionari corrotti.

