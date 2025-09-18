Chi è Anastacia, la cantante pop di Chicago che ha ottenuto un successo straordinario nel corso della sua carriera con 50 milioni di dischi venduti?

Simbolo della musica pop rock statunitense, Anastacia è nata a Chicago nel 1968 e nel corso della sua vita ha venduto oltre 50 milioni di dischi, collezionando in totale 227 tra dischi d’oro e di platino. Anastacia ha avuto, nel corso della sua vita, diverse storie d’amore: è stata sposata, dal 1994 al 2001, con l’attore Shawn Woods, che l’ha più volte tradita. Proprio a lui, l’artista ha dedicato il brano “Why’d you lei to me”, uno di quelli che ha avuto più successo.

Dal canto suo, l’attore, si è difeso spiegando di non essere stato in grado di gestire il successo della ex moglie. Le cose, tra i due, non sono finite bene, tanto che Anastacia nel 2003 ha chiesto un ordine restrittivo nei confronti di Woods. Dopo una storia con il presentatore tedesco Patrice Bouedibela, nel 2007 si è sposata per la seconda volta con Wayne Newton, sua ex guardia del corpo. Un matrimonio durato solo tre anni: i due, infatti, si sono separati nel 2010 per “incompatibilità di carattere”.

Anastacia, chi è: la lotta contro il cancro al seno

In passato Anastacia ha dovuto combattere contro una malattia per ben due volte: un cancro al seno che ne ha in parte condizionato la carriera, rallentandone i ritmi e dunque anche la popolarità. La prima volta, il cancro le fu diagnosticato nel 2003: Anastacia, dopo una serie di terapie, è tornata a far musica, per poi ripiombare nell’incubo dieci anni più tardi. Nel 2013, infatti, le fu diagnosticato nuovamente un cancro al seno. Invece di fermarsi, questa volta, Anastacia risposte a chi le consigliava di andare a casa: “Stai scherzando? Non ci torno a casa, scriviamo una dannata canzone!”. Attraverso il suo sito ufficiale, Anastacia ha raccontato di ritenere queste sfide che la vita le ha posto davanti come “un dono” per essere un “modello” e un esempio.