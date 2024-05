Anastasia e Gorrino, La pupa e il secchione 2024/ Feeling sempre più collaudato per la vittoria finale?

Gorrino e Anastasia arrivano alla finale de La Pupa e il Secchione con il morale a mille: saranno loro i vincitori?

La coppia formata da Anastasia e Gorrino ci ha regalato grandi momenti di leggerezza e divertimento nel corso de la Pupa e il secchione 2024. La fanciulla e il suo compagno di avventura hanno dimostrato di saperci fare nel reality show di Italia 1, di aver coltivato un feeling che li ha portati dritti dritti in finale. Tra gag, momenti di imbarazzo, incomprensioni ed un po’ di studio, Gorrino e Anastasia hanno provato a migliorare se stessi.

E ci sono riusciti brillantemente, superando di volta in volta le sfide impartite da Enrico Papi durante le varie puntate. In occasione della semifinale de la pupa e il secchione 2024, Anastasia e Gorrino hanno avuto la meglio nella ‘prova del muro’, contro Aurora e Rifugiato, guadagnandosi poi l’accesso alla puntata finale di questa edizione. Per alcuni internauti potrebbero essere loro, alla fine, a trionfare. Sarà davvero così?

I momenti più belli di Gorrino e Anastasia a La Pupa e il secchione 2024

Comunque andrà la loro avventura a la pupa e il secchione 2024, i finalisti Gorrino e Anastasia porteranno con loro dei bellissimi ricordi. Sono tanti gli episodi che il secchione e la sua pupa hanno vissuto nel corso di queste settimane, con Gorrino e Anastasia che alla fine sono sempre riusciti a ricucire ogni strappo.

Come dicevamo, non sono mancate le incomprensioni, ma anche gli scherzi e tanta ironia per voltare pagina. Ci torna alla mente lo scherzo rifilato dalla pupa al suo secchione, quando gli spruzzò della schiuma addosso al risveglio. Dinamiche futili all’interno di un gioco, ovviamente, ma che comunque evidenziano una certa sintonia tra i due concorrenti. Sarà sufficiente per portarli al traguardo? Per scoprilo non resta che sintonizzarsi su Italia 1 per la puntata finale.

