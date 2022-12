Anastasia Kuzmina: “Biagiarelli trattato male”/ “Colpito dall’odio per Selvaggia”

Anastasia Kuzmina sulla finale di Ballando

Anastasia Kuzmina, ospitata nella puntata natalizia di Uno Mattina in Famiglia, che ha parlato di Ballando con le Stelle. Venerdì, infatti, si è conclusa la 17esima edizione del programma con Milly Carlucci, con l’incoronazione a vincitori di Luisella Castamagna e Pasquale La Rocca. Anastasia, commentando i vincitori, ha detto che “tifavo per Alessio Moreno. Mi sembrava il percorso più completo, da tutti i punti di vista, è quello che è migliorato più di tutti e ha dato tanto. Ha parlato di sé, di temi importanti”, ma quando Luisella è entrata in trasmissione “si vedeva che erano arrivati per vincere”.

Continuando a commentare la finale di Ballando con le stelle, la maestra Anastasia Kuzmina ha raccontato di aver pensato che “stasera succederà un macello”. Quando sono arrivati, spiega, “si sono presi la pista e se la sono mangiata”. Affiancata da Lorenzo Biagiarelli, ora confessa che la sua presenza, “ha influenzato il giudizio” nei confronti di Selvaggia Lucarelli, sua fidanzata. “Io in realtà, ne ho parlato con Lorenzo, ci aspettavamo di fare un percorso ma è successa tutta un’altra cosa. Credo che abbiano ragione le persone che dicono che molti si sono vendicati su Lorenzo, per un odio che hanno verso Selvaggia, e questo non è giusto, ma c’era da aspettarselo. Non poteva essere giudicato come un concorrente normale”.

Com’è andata la finale di Ballando con le stelle?

Insomma, secondo Anastasia Kuzmina sarebbe sensato che lei e Lorenzo Biagiarelli non abbiano vinto Ballando con le stelle, mentre sarebbe decisamente meno giusto il trattamento riservato allo stesso Lorenzo e alla sua fidanzata, la giudice della trasmissione Selvaggia Lucarelli. Nella serata della finale, infatti, è andato in scena un teatrino piuttosto acceso tra i giudici e che ha visto addirittura Selvaggia e Lorenzo sparire durante gli ultimi momenti della puntata per la premiazione dei vincitori.

Quello che è successo durante la finale di Ballando, a cui si riferisce Anastasia Kuzmina nel salotto di Uno mattina in famiglia, è stato un costante prendere di mira Selvaggia Lucarelli. Le è stata negata la parola più volte, senza che la conduttrice Milly Carlucci spendesse una parola in sua difesa. Il pubblico le avrebbe fischiato in diverse occasioni, spingendo la giudice a minacciare di lasciare la trasmissione. Al termine della puntata poi, Lorenzo Biagiarelli non si è presentato al fianco di Anastasia Kuzmina per l’incoronazione dei vincitori, motivando il suo gesto su Instagram come reazione alle critiche a Selvaggia Lucarelli.

