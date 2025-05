Nata a Kiev, in Ucraina, nel 1993, Anastasia Kuzmina è una ballerina molto amata, diventata famosa grazie alla sua esperienza nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Anastasia vive in Italia da quando è una bambina: si è infatti trasferita a Bologna con la famiglia in tenera età, cominciando a gareggiare nelle categorie giovanili di ballo già durante gli anni dell’adolescenza. Nei primi anni, Anastasia Kuzmina si è dedicata alle danze latine, vincendo una Coppa, una Supercoppa e arrivando a disputare la finale dei campionati italiani.

La sua avventura a Ballando con le stelle è cominciata quando aveva neppure vent’anni: a 19, infatti, ha preso parte per la prima volta al programma televisivo in qualità di insegnante di ballo. Nello stesso anno a partecipato anche a Pechino Express, classificandosi seconda. Più volte in carriera è stata insegnante nel programma di Milly Carlucci, ma l’esperienza televisive non finiscono qui per la Kuzmina, che riesce a conquistare il pubblico con il suo sorriso e la sua risata contagiosa.

Anastasia Kuzmina, chi è: fidanzata con il nutrizionista Alessio di Gennaro

Anastasia Kuzmina è stata per tanti anni insegnante a Ballando con le stelle, ma non finisce qua. La ballerina ucraina ha infatti condotto anche una serie di programmi su Sky e su Rai Gulp dedicati appunto alla danza, e rivolti ai più piccoli. Per quanto riguarda la vita privata invece sappiamo che nel 2018 Anastasia Kuzmina ha avuto una storia d’amore con Francisco Porcella che gareggiava insieme a lei a Ballando con le Stelle.

Attualmente la ballerina fa coppia fissa con Alessio di Gennaro. Lui, di professione nutrizionista, è al suo fianco ormai da più di due anni. “I miei genitori lo adorano, mio fratello anche e mia nonna ancora di più. Loro si capiscono con uno sguardo” ha raccontato la Kuzmina, che dunque con Alessio sogna di creare una famiglia.

