Anastasia Kuzmina, chi è e l’ex fidanzato Francisco Porcella/ “Per lui non ero…”

Chi è Anastasia Kuzmina, la maestra di Ballando con le stelle 2022

Anastasia Kuzmina è da anni una maestra di Ballando con le stelle 2022. Classe 1992, ballerina di origine ucraina, è cresciuta a Kiev alimentando la sua passione per la danza sin da quando era piccola. A soli sedici anni, partecipa ai campionati italiani di danza categoria under 16/18 mettendo in mostra il suo indiscutibile talento. Partecipa così anche ad altre gare di danza fino a conquistare la fiducia di Milly Carlucci che le dà la possibilità di entrare nel cast di Ballando con le stelle.

LORENZO BIAGIARELLI E ANASTASIA KUZMINA, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Mariotto critica, Selvaggia lo difende!

Sin dalla sua prima partecipazione, pur essendo giovanissima, la Kuzmina conquista grandi consensi tra il pubblico. Il suo debutto nello show del sabato sera di Raiuno avviene nel 2012 come maestra di Andreas Gil. Nell’edizione attualmente in onda, invece, fa coppia con Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli.

LORENZO BIAGIARELLI E ANASTASIA KUZMINA, BALLANDO CON LE STELLE/ Critiche anche da Selvaggia: "Non benissimo"

Anastasia Kuzmina e l’amore finito con Francisco Porcella

Proprio a Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina ha ballato anche con Francisco Porcella. Il feeling sulla pista da ballo si è poi trasformato in amore. Una storia che ha fatto sognare il pubblico dello show di Milly Carlucci, ma che è finita poco dopo. A raccontare il motivo della rottura è stata la stessa Kuzmina in un’intervista rilasciata ai microfoni di Diva e Donna.

“Siamo stati insieme sei mesi e per altri due abbiamo trascinato la fine inevitabile. Ho provato a perdonare, ma poi non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Ho scoperto che non ero la sola nel periodo in cui siamo stati insieme. Diciamo che qualche messaggino l’ho trovato e anche qualche comportamento strano mi aveva sollevato dei dubbi, ma ho voluto, soprattutto all’inizio, fare finta di nulla”.

LORENZO BIAGIARELLI E ANASTASIA KUZMINA, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Giuria concorda: "Migliore performance"

© RIPRODUZIONE RISERVATA