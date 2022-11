Anastasia Kuzmina difende Lorenzo Biagiarelli/ “Lo volevano fuori da Ballando e…”

Perché Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato da Ballando con le Stelle? La rivelazione di Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina interviene sull’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli. Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle, la coppia era finita al ballottaggio con Alex Di Giorgio e Rosanna Banfi. Purtroppo però Lorenzo è stato eliminato. Anasia Kuzmina e Lorenzo possono sperare ora nel ripescaggio. La ballerina professionista è intervenuta su instagram per commentare l’eliminazione di Lorenzo. Secondo la Kuzmina, su Lorenzo sarebbe pesato sin da subito il pregiudizio per il fatto di essere il compagno di Selvaggia Lucarelli. Al momento Lorenzo non sta bene non solo per l’eliminazione ma anche per la morte della suocera: “Come volete che stia, giù ovviamente. Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori. Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato. PS: Sua suocera è morta 10 ore prima della puntata”.

Anastasia Kuzmina spera ora nel ripescaggio: “L’eliminazione alla settima puntata ha fatto male sono sincera. Anche perché avevo un allievo che si impegnava moltissimo. Lui mi permetteva di fare il mio lavoro al meglio e di creare coreografie complicate. Con me Lore è stato buono e carino. Sono fiera comunque del nostro percorso e dei suoi miglioramenti. Questo credo sia molto importante”.

Anastasia Kuzmina ha un cattivo rapporto con Luisella Costamagna? Tra una domanda e l’altra Anastasia Kuzmina ha lanciato un duro quanto inaspettato attacco a Luisella Costamagna. Costretta ad abbandonare momentaneamente la competizione a causa di un infortunio alla caviglia, la giornalista tenterà il ripescaggio “Vedendo le coppie eliminate, secondo la tua esperienza di ballerina potete essere ripescati?”, ha domandato un utente.

Anastasia Kuzmina ha così rivelato: “Potremmo. C’è sempre quel fenomeno di Pasquale La Rocca. So che Luisella fa le facce schifate quando ballo io, quindi non mi va di parlare di lei. Ma lui è veramente l’oro. Averlo tra i professionisti è un regalo. So che faranno una bella esibizione. Io farò del mio meglio ovviamente. Conoscendo un po’ Lorenzo, so che si spaccherà anche lui. Speriamo bene”. Cosa è accaduto dietro le quinte di Ballando con le Stelle tra Anastasia Kuzmina e Luisella Costamagna? Non sappiamo cosa sia successo anche se si è parlato di un clima teso dietro le quinte.

