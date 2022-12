Anastasia Kuzmina difende Selvaggia Lucarelli/ “Non capisco l’odio verso di lei”

Anastasia Kuzmina sulla lite tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith: le parole della ballerina

Anastasia Kuzmina ha partecipato a Ballando con le stelle 2022 con Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli. La coppia di ballo è stata, però, eliminata con posizioni piuttosto contrastanti tra i giudici. Le performance della professionista e del cuoco hanno creato liti accese tra la giornalista e Carolyn Smith.

Come riporta Biccy, Anastasia Kuzmina ha svelato sui social cosa pensa delle liti tra le due giudici: “Cosa penso della tensione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli? Sono onesta, questa è la cosa che mi dispiace di più di questo Ballando con le Stelle. Mi sta simpatica e sono anche molto in disaccordo con tutto l’odio che riceve. Sembra sia una moda quella di odiare la Lucarelli e onestamente questa moda non voglio seguirla. […] Se ce l’ho con Sara Di Vaira, perché non ci ha salvati dopo l’eliminazione allo spareggio con Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio? Ma no, anche se in realtà ci speravo ma va bene così”.

Anastasia Kuzmina lancia accusa: “Lorenzo lo volevano fuori”

Anastasia Kuzmina lancia una pesante accusa riguardo l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli da Ballando con le stelle 2022. Secondo la ballerina ucraina, più di qualcuno ha voluto allontanare il cuoco dalla trasmissione perchè “lo volevano fuori”.

Come riporta Biccy, la ballerina ha dichiarato: “Era impossibile combattere con l’odio che ha contro Lorenzo. L’hanno fatto fuori, perché secondo me lo volevano fuori. Io e lui pensavamo sarebbe bastato ballare bene e impegnarsi, ma non era proprio così. Lui come volete che stia, non bene, adesso speriamo nel ripescaggio. Anche se c’è quel fenomeno di Simone Di Pasquale con Luisella Costamagna che fa le facce brutte quando balliamo io e Lorenzo. A dire il vero non voglio nemmeno parlare di lei.Però il suo maestro invece è fantastico”.

